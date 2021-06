PSG : en dix ans, le club est devenu une véritable locomotive de l'économie en Île-de-France

Le PSG fête cette année les dix ans du rachat du club par Qatar Sport Investment. A cette occasion, une étude sur son impact dans notre région et plus globalement en France a été réalisé par le Centre de Droit et d'Economie du Sport (CDES) de Limoges. Le club a un poids économique en Île-de-France.

Le PSG, véritable locomotive économique de la région Île-de-France d'après une étude menée par le Centre de Droit et d'Economie du Sport (CDES) de Limoges. A l'occasion du dixième anniversaire du rachat du club par QSI, le club a confié au CDES le soin d'apporter des éléments sur son influence, son impact économique et social dans notre région, mais plus globalement en France.

182,2 millions d'euros de retombées économiques en Île-de-France

Le PSG est une source importante de retombées économiques dans notre région. C'est l'un des principaux enseignements de cette étude. Elle a été menée lors de la saison 2018/2019, une saison normale sans covid. Le PSG a généré plus de 182,2 millions d'euros de retombées économiques en Île-de-France. "Ces 182,2 millions d'euros proviennent de deux choses", commence Christophe Lepetit, responsable des études économiques au CDES de Limoges.

"D'une part du financement des activités du PSG en tant qu'organisateur de spectacles sportifs au niveau local via les activités de la section masculine, féminine et de handball, etc. Le club fait appel à des prestataires, des fournisseurs locaux domiciliés en Ile-de-France qui travaillent sur les rencontres des différentes sections du club. Et d'autre part, ces retombées proviennent des dépenses des spectateurs qui viennent d'autres régions de France mais aussi les visiteurs étrangers qui lors d'un match de Ligue des champions par exemple vont venir spécialement pour le match, vont rester plusieurs jours, se loger, se nourrir, et vont dépenser dans la région", complète Christophe Lepetit.

Dans le détail, il y a 145,8 millions d'euros de retombées économiques primaires, c'est-à-dire liés aux évènements sportifs du club, les matchs, etc. Et 36,4 millions d'euros de retombées secondaires. "Le PSG travaille avec un tissu de plus de 800 entreprises, prestataires et fournisseurs dont une majorité est domiciliée en Ile-de-France. Ces personnes-là bénéficient des sommes versées par le PSG pour organiser ces activités. Et le PSG mobilise de l'emploi. On a estimé que sur l'année 2018/2019, 2.150 emplois équivalent temps plein annuel _avaient été mobilisé_s", poursuit le responsable des études économiques au CDES de Limoges.

Le PSG, une véritable marque dorénavant internationale

En dix ans, l'influence et le visage du PSG a considérablement changé dans notre région. "C'est le fruit d'une politique volontariste du club. On a tous en tête le recrutement des joueurs talentueux qui font beaucoup parler. Mais derrière il y a des investissements pour structurer le club pour développer leur économie réelle, leur économie propre. Il y a plus de 100 millions d'euros pour rénover pour le Parc des Princes et en faire un véritable centre de profit permettant d'augmenter les profits les jours de match", analyse Christophe Lepetit.

"Il y a aussi tout l'investissement pour faire croître la notoriété du club, sa marque, et donc qui a été valorisé avec des revenus commerciaux. Aujourd'hui, le PSG repose aujourd'hui à 71% sur ses revenus commerciaux. Là où beaucoup de clubs français reposent sur les droits TV", renchérit le responsable des études économiques au CDES de Limoges.

Le PSG est-il devenu une marque à part entière ? "Oui" répond Christophe Lepetit. "Le PSG, aujourd'hui, a cet objectif de devenir une marque puissante de sport international. Aujourd'hui le PSG, en associant son image à celle de la ville de Paris, en développant sa marque, sa notoriété en France et à l'étranger est devenu un marque très puissante du sport français et international. Ce qui explique que des partenariats ont été noués avec des marques qui ne sont pas dans le sport, dans le cinéma par exemple. La finalité reste le succès sportif avant tout mais le PSG s'est structuré comme une marque internationale", conclut le responsable des études économiques au CDES de Limoges.