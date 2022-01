PSG : le club va ouvrir une boutique à New York en 2022

FRANCOIS ROUX / ONLY WORLD / ONLY FRANCE VIA AFP

Dans le monde du sport business, c'est un événement qui va faire date et asseoir un peu plus encore la notoriété du Paris-Saint-Germain et sa marque à l'international. Sauf report dû à la crise sanitaire, avant la fin de la saison 2021-22 le club parisien va ouvrir une boutique à New York. Un "store" qui va voir le jour en plein coeur de Manhattan sur la prestigieuse Cinquième Avenue.

Déjà installé aux Etats-Unis avec une boutique à Los Angeles (ouverte en mai 2021), le PSG est aussi implanté au Japon (x3), aux Emirats arabes unis, au Qatar ou encore en Corée du Sud.

Il y a quelques jours, le club de la capitale a ouvert une boutique à Paris au 92 avenue des Champs-Elysées. Un lieu dédié de 370m2, deux fois plus grand que l'ancienne boutique, qui devrait à terme générer 25 à 30 millions d'euros de chiffre d'affaires par an