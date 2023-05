Le PSG dévoile le maillot que porteront les joueurs au Parc des Princes la saison prochaine

C'est une tradition annuelle et comme à chaque fois elle provoque des réactions de la part des fans qui attendent découvrent l'objet du désir. Le nouveau maillot "home" du PSG 2023/24 a donc été dévoilé et il annonce un retour à quelque chose de plus traditionnel.

LE BRB se rapproche

Ce maillot ressemble à ceux portés par le PSG entre 2001 et 2004. L'équipementier Nike a en effet décidé de proposer un maillot où le blanc laisse de de la place au rouge. La bande blanche très centrale du dernier maillot disparait presque totalement et elle est remplacé, plutôt sur le côté gauche du torse, par une surface rouge, donnant l’impression d’un maillot bicolore bleu-rouge.

Ce retour à une tenue plus "traditionnelle" est une bonne nouvelle pour les fans du club qui demandent à cor et à cri le retour du maillot historique du club : le "BBRBB" (bleu, blanc, rouge, blanc et bleu). Et il se dit de plus en plus que le club pourrait répondre à cette attente à l'occasion de la saison 2024/25 ou 2025/26.

Dans un communiqué, le club et son équipementier expliquent que ce maillot "rend hommage à un design classique du maillot parisien et incarne l'esprit unique de la capitale française" et de souligner que cette tunique" représente la vision d’excellence, d’innovation et d’ambition partagée par les deux marques emblématiques du sport".