Publicité polémique pour des résidences secondaires à Anglet : le groupe Carrefour se défend

La campagne de Carrefour Property est terminée. C'est le groupe lui-même qui le rapporte après que le parti EH Bai et le maire d'Anglet Claude Olive se soient indignés. Alors que la côte basque est sous tension, que se loger devient un casse-tête EH Bai dénonçait le message publicitaire : "L'océan comme résidence secondaire", clairement pas destiné à la population locale selon eux.

Dans un communiqué, Carrefour veut éloigner la polémique et précise : "Dans un souci d'accessibilité, Carrefour Property précise que le prix au m2 des logements proposés est inférieur à celui des programmes immobiliers situés à proximité et ce pour permettre aux locaux de se porter acquéreurs. Également, selon nos informations à date, plus de 80% des logements libres commercialisés l’ont été auprès de locaux (ou départements limitrophes) et plus de 50% destinés à de la résidence principale et/ou pied-à-terre".

Une campagne "localisée et courte"

La campagne publicitaire a duré trois jours le long de la côte - EH Bai

La campagne publicitaire incriminée consistait en des affiches promenée par des vélos entre le 11 et le 13 août, elle était "localisée et courte" affirme Carrefour. Le programme immobilier "Erreka" avait déjà fait parler de lui, car il est construit sur une ancienne décharge sauvage . Dans le même communiqué, le groupe Carrefour souligne que "l'ensemble des mesures de traitement de la pollution en déchets inertes ont été réalisées en conformité avec la réglementation en vigueur".