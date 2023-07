Puceul : le projet controversé d'usine d'enrobés ne devrait finalement pas voir le jour

Cela faisait près de trois ans qu'il divisait, le projet d'usine d'enrobés de Puceul ne verra vraisemblablement jamais le jour. Les élus de la communauté de communes de Nozay se sont prononcés contre jeudi 29 juin. Le délai légal de la promesse de vente du terrain à la société de BTP Pigeon était arrivé à son terme fin mai, d'où ce nouveau vote des élus. Et cette fois, ils ont dit non à l'implantation d'une centrale d'enrobage dans la zone d'activité de l'Oseraye.

ⓘ Publicité

Une victoire pour les opposants

Après plusieurs manifestations et deux recours déposés contre le projet , le collectif d'opposants CAMIL (Collectif anti-méthanisation industrielle en Loire-Atlantique) veut y voir une victoire. "Si on ne s'était pas soulevé et mobilisé contre cette implantation, l'usine serait déjà en train de cracher ses fumées toxiques sur toute la région", se félicite Grégory Cambarrat, l'un des co-présidents du collectif.

Il y a sept ans, au début des pourparlers entre la collectivité et l'entreprise Pigeon, cette dernière était l'une des seules intéressées pour s'installer sur la zone d'activité de l'Oseraye. Aujourd'hui, elles sont plusieurs, avec potentiellement plus d'emplois à la clef que les quatre ou cinq proposées pour l'usine d'enrobés, sur un site de près de quatre hectares. "On peut très bien envisager que ce foncier sera divisé et on accueillera une ou plusieurs entreprises qui, nous l'espérons, seront créatrices d'emplois", souligne le vice-président de la communauté de communes en charge du développement économique et maire de Nozay, Jean-Claude Provost.

Peu de foncier restant

D'autant qu'avec les dernières directives environnementales, la communauté de communes n'a plus beaucoup de foncier à proposer. Elle a d'ailleurs dû renoncer à une extension de 25 hectares de sa zone d'activité. "Le contexte de réglementation nous amène quand même à réfléchir à bâtir différemment, et à se projeter sur du long terme par rapport aux possibilités qui nous seraient ouvertes ou pas en termes d'urbanisation et d'accueil d'entreprises. Parce que cette question-là est quand même primordiale", explique la présidente de la communauté de communes de Nozay et maire de Puceul, Claire Theveniau.

En votant contre ce projet, la communauté de communes récupère près de quatre hectares, ce qui lui en fait neuf au total à proposer à de nouvelles entreprises sur sa zone d'activité. La société Pigeon peut encore déposer un recours. De son côté, le collectif militant CAMIL dit rester vigilant à tout nouveau projet "du même acabit" qui viendrait s'implanter sur la zone d'activité de l'Oseraye.