Victime de punaises de lit, un ingénieur d'Angers invente un redoutable piège

Les punaises de lit sont un véritable fléau, ce petit insecte buveur de sang se répand de plus en plus sur le territoire français. On les trouve sur les sièges des trains, des métros, dans les chambres d'hôtels et dans de plus en plus de foyers français. Un habitant d’Angers (Maine-et-Loire), lui-même victime du nuisible en 2018, a créé un piège anti-punaises de lit. L'ingénieur Louis Gerondeau qui a nommé son piège créé Bug Safe a été récompensé d’une médaille d’argent au concours Lépine, en mai.

Image commerciale du piège Bug Safe - Louis Gerondeau

France Bleu Mayenne - En quoi consiste ce piège ?

Louis Gerondeau - Le principe actif, c'est une bague. L'idée, c'est que la punaise, elle, peut grimper des surfaces texturées, mais elle aura du mal à grimper des surfaces lisses. On fait grimper la punaise sur une paroi extérieure qui est texturée et on la fait descendre dans une douve. Une fois dans la douve, elle reste bloquée parce que les parois sont trop lisses pour pouvoir ressortir. Le cœur de notre dispositif, c'est cette bague, on vient l'intégrer à un pied de lit. La bague se clipse magnétiquement sur le pied, c'est quasiment invisible.

Vous avez aussi été victime de punaises de lit chez vous. Pouvez-vous nous raconter votre expérience ?

J'habitais en région parisienne en 2018. J'ai été touchée par une infestation. J'ai passé pas mal de temps, quasiment six mois, à réussir à m'en débarrasser. Et pendant ces six mois, j'ai eu le temps de beaucoup me renseigner sur le sujet. Ça rend un peu obsessionnel la punaise de lit. Il y a un sondage Ipsos assez récent qui dit qu'un Français en moyenne met deux mois et demi à s'en débarrasser. C'est là que j'ai entendu parler des dispositifs de capture au niveau des pieds de lit qui étaient des coupelles qu'on mettait sous les pieds de lit avec un système à douves comme celui qu'on a repris. C'est de là qu'est venue l'idée, ces dispositifs sont super efficaces, mais sous la forme qu'ils avaient à l'époque, les gens ne veulent pas les garder en permanence chez eux, car ce n'est pas pratique.

Combien coûte ce dispositif ?

Pour équiper un lit avec les quatre pieds, on est aux alentours de 100 € pour les particuliers. Le même sondage Ipsos dont je parlais dit qu'en moyenne, un Français dépense 1 250 € pour s'en débarrasser.

Quand vous aviez lutté contre ces nuisibles en 2018, pendant six mois, vous aviez dépensé combien ?

Beaucoup plus malheureusement, parce que j'ai jeté de la literie. J'ai dépensé plus que la moyenne. Malheureusement.

Vous avez déjà eu des clients en Mayenne ?

On a eu un certain nombre de commandes en Maine-et-Loire. En Mayenne, on en a eu pas beaucoup, mais on en a eu quelques-unes. Angers, qui faisait partie de ces villes de taille moyenne de province, relativement épargnées par le problème, commence à être envahie aussi. En fait, il n'y a pas de raison, petit à petit, il y a des gens qui se déplacent, qui en ramènent. Et petit à petit, malheureusement, le phénomène est en train de prendre de l'ampleur, même dans des villes qui, il y a quelques années, étaient encore épargnées.