Punky Yoga School : une école qui vous aide à être zen à Moliets

Punky Yoga School est un studio yoga que vous retrouvez au sud de notre littoral landais. A Moliets, Anais la gérante des lieux propose une approche bien à elle de cette discipline. Cette dernière, professeure de yoga a décidé il y a trois ans d'avoir sa propre structure pour partager son savoir. Elle a donc naturellement créé une communauté, une base d'élève qui suivent ses cours depuis le début. Sa méthode de transmission est énormément basée sur la philosophie et l'anatomie.

Des formations pour apprendre à être zen, c'est d'autant plus important en ce moment !

Le yoga est un sport, mais aussi un art à part. Il a de nombreux effets sur notre corps et notre esprit. Etre zen, c'est plus que jamais à la mode en ce moment. Et pourtant, la pratique n'étant pas considéré comme essentielle, l'atelier d'Anais à dur fermer ses portes. Les cours ont perduré par visioconférence, ce qui a énormément fonctionné s'étonne la gérante des lieux. Les formations continuent en ce moment et vous permettent de pouvoir à votre tour professeur de yoga ou simplement apprendre ce qu'apporte cette pratique.

