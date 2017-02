Punkydog: une nouvelle marque de tee shirt made in Aubenas

Deux albénassiens lancent leur marque de vêtements. Punkydog, c'est une ligne de tee-shirt et de sweet.

L'entreprise est née il y a à peine un an. Au départ, les deux associés avaient décidé d'imprimer des tee-shirt. Une impression numérique et un investissement relativement lourd dans une machine très performante. il suffit de venir avec sa clé USB et son image pour la faire imprimer sur un tee-shirt vierge. l'activité marche fort, mais les deux associés ont décidé de lancer une ligne de vêtements.

Des dessins décalés qui plaisent au marché britannique

Les dessins de Davy sur les tee-shirt de la marque Punkydog © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Christopher et Davy reviennent de leur premier salon. Pure London s'est tenu mi février à Londres. Un marché qui compte dans le milieu et leurs ligne a plu. Ils ont pu prendre des contacts sérieux avec des distributeurs y compris en France. Car leur problème N°1, c'est de se faire connaître. Ils compte pour cela sur les réseaux sociaux mais rien de vaut les accès aux salons. Pour l'instant, il est possible d'acheter au magasin à Aubenas et sur internet. Laurent Paganelli, l'ex footballeur lui aussi d'Aubenas a accepté de porter leurs tee-shirt.