Puy-de-Dôme : dans les cuisines collectives, le risque zéro n'existe pas

A la maison de retraite de Volvic, un établissement public autonome, le chef et le personnel de cuisine sont particulièrement attentifs à la préparation des repas des résidents. Mais le risque zéro n'existe pas.

Volvic, France

Après le décès ce dimanche soir de cinq résidents dans un Ehpad près de Toulouse, la question de la sécurité alimentaire dans les établissements pour personnes âgées se pose. L'enquête en cours n'a pour l'instant pas révélé les causes de cette probable intoxication alimentaire. Dans les cuisines des maisons de retraite les chefs craignent tous la présence d'une bactérie tueuse même quand toutes les précautions sont prises.

Fabrice Siblot, le chef cuisinier de l'Ehpad de Volvic © Radio France - Claudie Hamon

A l'Ehpad de Volvic, les 81 résidents âgés de 60 à 98 ans ont de la chance. A part les légumes qui arrivent surgelés, le reste est frais et fabriqué par les cuisiniers. "Malgré le respect des protocoles et nos précautions, on est pas à l'abri de la présence d'une bactérie dans la viande explique Fabrice Siblot, le chef cuisinier de l'Ehpad. Même bien cuite, elle peut toujours être contaminée sans qu'on le sache. Finalement le risque zéro n'existe pas."

Les résidents de l'Ehpad de Volvic. © Radio France - cLAUDIE hAMON

A l'Ehpad de Volvic, les repas sont validés par une commission de menu et un conseil de la vie sociale composé de membres de l'établissement et des représentants des familles peuvent examiner tous les problèmes signalés par les résidents comme la qualité de la nourriture par exemple.