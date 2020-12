Puy-de-Dôme : 2,4 millions d'euros supplémentaires pour lutter contre la pauvreté en "innovant"

Alors que la crise sanitaire a aggravé la situation des plus précaires en France, 2,4 millions d'euros sont alloués à un nouveau dispositif de lutte contre la pauvreté dans le Puy-de-Dôme. La métropole Clermont Auvergne, le département et la préfecture ont signé ce lundi une nouvelle convention de lutte contre la pauvreté.

Ce dispositif s'inscrit dans la stratégie nationale de prévention de la pauvreté annoncée le président de la république en septembre 2018 et l'Etat apportera ainsi la moitié du financement. Ce dispositif se veut "innovant et expérimental", explique le président du conseil départemental Jean-Yves Gouttebel : "Il s'agit d'essayer de nouvelles choses, en plus de notre action déjà existante contre la pauvreté, et d'être dans la prévention, dans l'anticipation."

Une priorité : les jeunes en difficulté

Plusieurs priorités ont été définies : l'accompagnement des parents en difficulté, la précarité alimentaire, la fracture numérique et surtout les jeunes en difficulté.

"Nous avons eu _50% de demandes de plus cette année pour le fonds d'aide aux jeunes_, témoigne le maire de Clermont-Ferrand Olivier Bianchi, cela porte à 1 800 jeunes le nombre de bénéficiaires. C'est très inquiétant." Cette aide est réservée aux jeunes de 18-25 ans en difficulté et est plafonnée à 1 000 euros par an.

Cette nouvelle convention de lutte contre la pauvreté dans le Puy-de-Dôme sera mis en place en 2021. © Radio France - Théophile Vareille

Pour aider ces jeunes en difficulté, une nouvelle plateforme d'accompagnement va être créée. Directrice du pôle solidarités sociales du département, Véronique Martin Saint-Léon veut empêcher les jeunes de se retrouver "perdus" à 18 ans : "A 18 ans, quand les aides à l'enfance prennent fin, le suivi s'arrête, dorénavant nous allons continuer ce suivi et réunir tous les acteurs concernés pour proposer à chaque jeune en difficulté une formation et un logement."

Directrice du pôle solidarités sociales du département du Puy-de-Dôme, Véronique Martin Saint-Léon présente la future plateforme d'accompagnement des 18-25 ans. Copier

La métropole, qui avance 300 000 euros et reçoit la même somme de l'Etat, compte elle notamment apporter son soutien aux associations qui luttent contre la précarité alimentaire. "Les épiceries solidaires de Cournon ou Esope 63 à l’université de Clermont font un travail formidable mais sont débordées aujourd'hui, il faut les soutenir," explique Olivier Bianchi.

Toutes ces mesures devraient être mises en place dans le courant de l'année 2021.