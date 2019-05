Puy-de-Dôme : Coutellia s'impose sur le marché international du couteau

Les 18 et 19 mai prochain, la ville de Thiers accueille Coutellia, son 29e festival international du couteau. L'événement attire les plus fines lames du monde entier.

Le couteau est un art et une tradition universels. Les artisans du bassin thiernois le savent bien et depuis longtemps. Malmené par certaines productions asiatiques bon marché, l'industrie coutelière thiernoise ne compte pas pour du beurre. La preuve, 80% des produits fabriqués en France viennent du bassin. Et plus de 95% des couteliers thiernois travaillent à l'international.

Tradition et innovation avec le nouveau couteau Le Thiers de la maison Goyon-Chazeau en Damas

Une industrie traditionnelle de pointe

Finalement Coutellia est une façon de crier haut et fort au monde entier que l'industrie du couteau thiernoise a des atouts. Elle sait innover comme avec ce couteau de luxe Le Thiers de la maison Goyon-Chazeau forgé dans un acier Damas révélé à l'acide et qui sera lancé lors du festival. Les couteliers thiernois savent aussi fédérer. La création de la marque "Le Thiers" rassemble aujourd'hui 55 entreprises du bassin sur les 80, des professionnels qui vendent en leur nom sous la même marque. Depuis 2016, Coutellia fédère les capitales mondiales de la coutellerie. Tous les deux ans, les Rencontres Mondiales des Capitales de la Coutellerie attirent les professionnels du monde entier. L'an dernier, 14 pays ont envoyé des professionnels de la filière, des fabricants, des fournisseurs, des donneurs d'ordre pour développer leur réseau d'affaires. Ces villes constituent aujourd'hui un vrai réseau mondial des cités coutelières avec Thiers en tête de file. L'an prochain, ces rencontres internationales se dérouleront à Albacete, la capitale coutelière espagnole.

Des conseils pour bien affûter vos couteaux à Coutellia.

En attendant les 30 ans de Coutellia

Cette année, le Festival international du Couteau accueille 230 exposants. 22 pays sont représentés, dont un pavillon réservé à Albacete. Tous ces professionnels espèrent bien sûr vendre leur production aux visiteurs qui se pressent au salon mais, ils cherchent aussi à exposer leurs plus belles pièces. D'ailleurs parmi les animations de cette année, les amateurs pourront s'initier à la forge sous la houlette de la Confrérie du couteau Le Thiers®. Il suffit de s'inscrire sur place. Les plus férus pourront toujours monter leur propre couteau. Et pour les plus mordus et les plus rapides, l'Association d'apprentis couteliers, Knifenet organise même un concours de coupe.

Nathalie Robin de la coutellerie Le Cellois

Un jury de VIP

Pour les professionnels cette fois, le concours de création coutelière est parrainé cette année par le chanteur Florent Pagny, amateur des couteaux de Thiers et présidé par l'Américain Joe Keeslar. Thierry Courtadon, le sculpteur auvergnat fait également parti des 15 membres du jury. L'an dernier, le prix Coutellia a été remis à Nathalie Robin qui a fait l'unanimité avec son "Cellois" réalisé en hommage à son village de Celles-sur-Durolle.

Un déménagement en 2020 ?

Les organisateurs de Coutellia commencent à se sentir à l'étroit dans la salle Jo Cognet. Ils sont même obligé de refuser des exposants. Un nouveau site est en négociation, de l'autre côté de la rue sur l'emplacement de l'ancienne usine Flowserve. Mais la mairie de Thiers se veut discrète. Rien n'est décidé. Les discussions sont en cours, le site doit encore être dépollué. Ce lieu multiplierait par 10 la surface actuelle. Ce serait un beau cadeau d'anniversaire.

