Ceyssat : de l'argent pour restaurer le petit patrimoine de village du périmètre UNESCO-Faille de Limagne

Dans un premier temps, 45 000 € seront débloqués pour réhabiliter la fontaine de la place Vialle près de la mairie et le four à pain de la rue des Tavernes, un bâtiment construit en 1799.

Les acteurs du financement multipartite près de la fontaine de la place Vialle à Ceyssat. © Radio France - Claudie Hamon

A terme, sept fontaines, abreuvoirs et lavoirs et trois fours à pains seront ainsi rénovés, du petit patrimoine de village, trop souvent délaissés faute de moyen. Une association d'habitants a même été créée pour faire vivre ce patrimoine et une souscription a été lancée auprès des habitants par la Fondation du Patrimoine pour récolter 5000 euros.

Le four de la rue des Tavernes à Ceyssat. © Radio France - Claudie Hamon

Ces projets de réhabilitation ont bénéficié d'un financement multipartite entre la commune, le département, la région , le club des mécènes 63 de la Fondation du Patrimoine et bien-sûr une souscription des habitants. un montage financier exemplaire pour Lionel Duclos, délégué départemental de la Fondation du Patrimoine. "On a bénéficié d'un alignement des planètes favorable," précise-t-il. "On a réussi à faire un montage financier exhaustif, avec tout ce qui pouvait exister comme aides, subventions, collecte de dons, autofinancement etc."

Mairie de Ceyssat dans le Puy-de-Dôme. © Radio France - Claudie HAMON

Gilles Allauze, le maire de Ceyssat est heureux de voir son petit patrimoine bientôt réhabilité comme cette fontaine abreuvoir très ancienne de la place Vialle, près de la mairie. "Il y a quelques dizaines d'années, cette fontaine était envahie de végétation, on ne la voyait presque plus. Pourtant c'est un lieu emblématique du village, après la source ferrugineuse. Les animaux venaient y boire, les habitants y puisaient de l'eau pour arroser leur petit jardin. Cette fontaine, jamais tarie, coule très bien mais elle a besoin de travaux d'embellissement et d'étanchéité."

La source ferrugineuse de Ceyssat. © Radio France - Claudie Hamon

A quelques km de Ceyssat, dans le Parc Régional des Volcans, la mairie de Vernines a déjà rénové ses petits patrimoines comme les fours à pain. Martine Bony, la maire, conseillère départementale en est persuadée "rénover son petit patrimoine donne envie à la population de s'investir pour des biens communs. Et là, on a vu une vie sociale nouvelle émerger autour de ce petit patrimoine rénové. Chaque année, on organise une randonnée autour des fours de la commune. Quel plaisir pour la population d'allumer ses fours, de partager ce savoir-faire et de déguster des pommes de terre cuites au feu de bois."

Le département a répertorié près 6 000 éléments de petit patrimoine qui pourraient être rénovés.