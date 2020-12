Puy-de-Dôme : les traiteurs espèrent des repas déconfinés pour les fêtes de fin d'année

Un père noël accroché à la façade du magasin. C'est le symbole d'un équilibre précaire à tous les niveaux pour les traiteurs rudement secoués depuis le début de la crise sanitaire et le premier confinement en mars dernier. Une partie de leur activité a été amputée. Les réceptions, salons, congrès, repas d'entreprises ou événementiels (mariages, communions, anniversaires) ont été annulés ou - au mieux- reportés.

Ce mercredi, le magasin Deneuville Traiteur est ouvert à Lezoux (Puy-de-Dôme). Le personnel est sur le pont, mais il n'y a aucun client en fin de matinée et la grande vitrine réfrigérée a été vidée depuis un petit moment. Toujours dynamique et prolixe, Brigitte Deneuville ne chôme pas, mais elle ne peut cacher un peu d'angoisse derrière son masque. Comme les autres professionnels du secteur, elle est dans l'attente et l'incertitude. Comment les fêtes de fin d'année vont-elles pouvoir se dérouler ?

Deneuville Traiteur : tout est prêt pour noël à Lezoux - © Deneuville Traiteur

France Bleu Pays d'Auvergne : vous attendez avec anxiété les annonces du 1er Ministre Jean Castex ?

Brigitte Deneuville : oui bien sûr, on attend avec impatience, en espérant déjà qu'il ne va pas nous mettre le confinement à 17 heures. C'est déjà ce qui nous fait peur. J'attends. J'ai aussi demandé à mes clients qu'ils patientent et ne commandent qu'à partir du 15 décembre. Quoi qu'il en soit, on a évidemment fait nos commandes aux fournisseurs. Exemple avec les volaillers, on attend le dernier moment et on rajoutera en fonction des commandes.

Comment réagissent vos clients ?

Les réservations arrivent doucement, mais je leur (aux clients) ai demandé de temporiser. Ça ne sert à rien de réserver trop en avance, si c'est pour annuler après, en fonction du nombre de convives autorisés. De toute façon, pour le moment, je n'ai que des "petites" commandes - de moins de 10 personnes - avec six adultes maximum et les enfants.

Deneuville Traiteur à Lezoux © Radio France - Eric Le Bihan

Si on arrive à faire une bonne année 2021, on sera sauvé, sinon...

Avant même la seconde vague et les fêtes de fin d'année, votre activité a été plombée par le premier confinement. Pour tout ce qui est repas événementiel ou réception ?

La grosse partie "traiteur extérieur" qui n'est pas là. Tout ce qu'on devait faire pour les entreprises, les communes, etc... Dernier exemple en date, la Sainte-Barbe des pompiers le week-end dernier. Ça nous a énormément impacté. Tous les ans, c'est 450 personnes à Clermont. Il y aussi les repas des CCAS avec les personnes âgées. Est-ce qu'ils seront repoussés au mois de janvier ? C'est vraiment l'incertitude totale. On a quand même signé cinq - six mariages pour l'année prochaine, ça fait plaisir. Si on arrive à faire une bonne année 2021, on sera sauvé, sinon...

Vous avez quantifié le manque à gagner ?

La partie traiteur extérieur, c'est 40% de notre activité. Ça représente 150.000 euros de manque à gagner et les charges sont toujours là malheureusement. Et nous, comme on travaille, on a eu aucune aide. C'est très dur. On a été obligé de demander un emprunt... qui est arrivé aujourd'hui (mercredi) ! Je suis bien contente. Je vais pouvoir payer mes fournisseurs et j'ai demandé les reports de charges qu'il faudra quand même payer en 2021.

Vous avez tenu à maintenir tous vos salariés ?

On est sept, il y a des CDI, des mi-temps et un apprenti. Il faut les faire travailler. J'aimerais bien pouvoir leur donner une prime en fin d'année, des heures supplémentaires si c'est possible, mais bon... On verra en fonction de notre travail. Il faut garder espoir.