Puy-de-Dôme : et si vous deveniez bénévole aux Restos du Coeur ?

Les Restos du Coeur du Puy-de-Dôme "recrutent". Comme chaque année, l'association recherche des bénévoles pour des missions ponctuelles ou régulières. Les retraités qui ont du temps et envie d'être utiles sont particulièrement bienvenus.

Marie, Marie-Francoise, et Jean-Luc Ruat, tous les trois bénévoles aux Restos du Coeur du Puy-de-Dôme

Puy-de-Dôme, France

Les Restos du Coeur du Puy-de-Dôme ont besoin de bras et de cerveaux pour poursuivre leurs missions. Ce mardi, ils ont tenu un stand à la Grande Halle d'Auvergne, à l'occasion de la foire de Cournon-Clermont, pour trouver de nouveaux bénévoles. Ils y seront à nouveau jeudi 12 septembre.

9 bénévoles sur 10 sont des retraités

Sur le stand des Restos du Coeur, la photo de Coluche est là, bien en vue. Il y a aussi des plaquettes qui rappellent les nombreuses activités de l'association : colis alimentaires, aide à l'insertion, logement, bus du coeur, relais bébés, ateliers de français etc.

Pour assurer ces missions, 800 bénévoles, répartis dans 21 centres, dont trois à Clermont-Ferrand. Si vous avez envie de les rejoindre, c'est le moment. Quelle que soit votre compétence, vous pourrez rendre service, hiver comme été.

Jean-Luc Ruat est le président de l'association puydômoise : "Il faut avoir envie de donner, avoir un peu de disponibilité, avoir de la constance aussi, et puis avoir envie de faire quelque chose d'autre que son quotidien. Le profil, c'est la personne qui est à la retraite et qui se dit je pourrais faire autre chose que d'aller à la pêche tous les jours. _C'est gratifiant_, on est forcément content au bout de la semaine, au bout de l'année ou au bout de plusieurs années !"

"J'aime bien l'équipe de bénévoles, j'aime bien les bénéficiaires. Il y a des rapports de confiance, des rapports affectifs aussi. C'est un partage"-Marie-Françoise, 62 ans, travaillait à la Sécurité Sociale, bénévole deux soirs par semaine au Bus du Coeur

"C'est une continuité de mon travail, on se sent utile, c'est plaisant"-Marie-65 ans, ex-directrice d'un centre d'aide par le travail, monte des dossiers pour les vacances, les micro-crédits etc.

Si l'aventure vous tente, vous pouvez vous rencontrer les bénévoles ce jeudi 12 septembre à la Grande Halle d'Auvergne. Vous pouvez aussi aller sur le site https//ad.63.restosducoeur.org/

L'association ne recherche pas de profil particulier mais si vous êtes chauffeur, vous serez le (la) bienvenu(e).