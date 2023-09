Grève aux urgences psychiatriques du CHU Gabriel-Montpied à Clermont-Ferrand ce mercredi

Au service des urgences du CHU Gabriel-Montpied à Clermont-Ferrand, les infirmières en psychiatrie débutent une grève ce mercredi 13 septembre à partir de 8 heures. "Notre service a été créé en 2004 avec un effectif de deux infirmiers par jour. Aujourd'hui, nous sommes toujours deux infirmiers par jour", pointe Marina Moreira, infirmière depuis 12 ans dans le service.

Une grève pour plus de présence auprès des patients

Alors, les infirmières demandent plus de moyens humains et veulent être plus présentes devant les patients. Marina Moreira explique : "Aujourd'hui on est présentes sur le site de 8 heures à 16 heures. On voudrait s'aligner sur les horaires des urgences, sur 12 heures, pour qu'on puisse être là sur une plage plus importante de 7 heures à 19 heures".

Deux postes d'infirmières demandés

Aujourd'hui elles sont quatre infirmières dans le service, il en faudrait deux supplémentaires pour répondre à ses revendications. Dans leur combat elles sont soutenues par la CGT. Laure Cuvilier, représentante syndicale CGT au CHU, nous décrit les journées très chargées de ces infirmières : "Elles ont l'entretien psychiatrique à faire, elles font l'intermédiaire avec les médecins et trouver une place. En plus de cela il y a tout un côté administratif".

La grève débute ce mercredi 13 septembre à 8 heures. La direction du CHU Gabriel-Montpied n'a pas répondu à nos sollicitations.