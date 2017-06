Puy-de-Dôme: ils se battent pour maintenir le service public postal en zone rurale

Depuis le début de l'année, le collectif "Touche pas à ma poste" multiplie ses actions pour défendre le service public postal dans le département. Réunis ce samedi à Veyre-Monton, ils ont mis en scène une pièce de théâtre devant le bureau de poste.

Le collectif, qui rassemble des citoyens et des élus, a décidé, cette fois, de jouer la carte de l'humour pour dénoncer les changements opérés par la direction de la Poste. Ils ont soigneusement distribué les rôles. L'un était déguisé en facteur, équipé d'un vieux vélo rouillé. Un autre, habillé en costard avec un cigare à la main, a endossé le rôle du directeur de la Poste. Il y avait aussi un ambulancier en blouse blanche chargé de soulager les maux du facteur, quand d'autres jouaient de simples citoyens exaspérés par les nouveaux horaires de la Poste.

J'arrive à la poste, elle est fermée, comment ils peuvent partir mes colis? Je dois attendre que le Père Noël passe avec son traîneau ?!

Dans leur pièce de théâtre, les membres du collectif "Touche pas à ma Poste" ont mis en scène un facteur fatigué, dépassé par des tournées rallongées et par de nouveaux services payants pour les usagers. "Je suis toujours facteur mais on veut me faire faire du business et tintin pour le service! Alors j'espère que vous avez internet et que cela marche bien" s'exclame celui qui joue le facteur. Brigitte, qui incarne une usagère, lui répond: "Bah oui internet ça marche mais j'arrive à la poste, elle est fermée, comment ils peuvent partir mes colis? Je dois attendre que le Père Noël passe avec son traîneau?!".

Un service public en perte de vitesse

Dans la vraie vie, Brigitte Cosnier est conseillère municipale à Sauxillanges et elle s'inquiète de l'avenir des communes rurales du Puy-de-Dôme. Car les horaires des bureaux de poste sont aujourd'hui réduits, certains sont même parfois fermés parce que le personnel est réquisitionné ailleurs pour distribuer le courrier. Alors, selon elle, ces changements d'horaires ne facilitent pas du tout la vie des habitants et "surtout des personnes âgées qui n'utilisent pas forcément internet".

"Les services publics qui existaient dans les zones rurales sont aujourd'hui menacés" ajoute Didier Liennart qui est lui conseiller municipal à Cunlhat. Il craint que face à la pénurie des services publics, comme la Poste, les habitants fuient les campagnes pour se rapprocher des grandes villes. "On est plus que menacé, on est attaqué!"

Le collectif ne comprend pas ces nouvelles dispositions mises en place par la Poste, alors que celle-ci se porte bien financièrement, avec un résultat net en 2016 de 849 millions d'euros. Ils réclament une transparence totale sur l'utilisation de ces fonds publics et un retrait de toutes ces mesures qui nuisent au maintien des bureaux de poste.