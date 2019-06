Puy-de-Dôme : inscrivez-vous à "Clermont Week-end Courses" et offrez des licences sportives aux enfants défavorisés

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"Clermont Week-end Courses" est un événement né de la fusion de "Courir à Clermont" et du "Marathon des Puys", un événement sportif mais aussi et surtout solidaire. Les 19 et 20 octobre, lors de la deuxième édition, un village d'animations sera installé sur la place de Jaude le samedi. Le dimanche 20, place aux différentes courses : notamment un marathon, un semi-marathon et des parcours pour les enfants. L'événement est organisé au profit du Secours Populaire du Puy-de-Dôme, pour offrir des licences sportives aux enfants défavorisés.

En France, un enfant sur cinq ne pratique pas de sport

Pour les familles en difficulté, le sport n'est pas la priorité. Ce qui compte d'abord, c'est de remplir le frigo et de payer les factures. Pourtant, les enfants ont besoin de faire du sport. Nicole Rouvet est présidente du Secours Populaire du Puy-de-Dôme : _"C'est enrichissant. C'est bon pour la santé bien sûr, c'est l'effort, le vivre ensemble_, si je loupe le basket mon équipe risque de ne pas jouer. C'est une merveilleuse école et l'argent ne doit pas être un barrage, comme il ne doit pas être un barrage pour accéder à la culture".

Les représentants de la ville de Clermont-Ferrand, de l'Office Municipal des Sports et du Secours Populaire du Puy-de-Dôme partenaires de l'opération © Radio France - Dominique Manent

Besoin de partenaires

La ville de Clermont-Ferrand, via l'Office Municipal du Sport, et l'ASPTT Clermont sont partenaires de l'opération. Mais cela ne suffit pas. Elodie Diaz, en charge des événements au Secours Populaire, lance donc un appel : "on recherche des sponsors, des entreprises soucieuses de nous aider financièrement, on recherche aussi des bénévoles -il nous en faudra 600 le dimanche- et on recherche même des sportifs pouvant parrainer notre action. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues".

Programme des courses le dimanche 20 octobre