Puy-de-Dôme : l'avenir du site Sanofi de Vertolaye inquiète

L'entité qui englobe l'usine de Vertolaye pourrait être vendue, ce qui inquiète les syndicats, les salariés, mais aussi les habitants de Vertolaye, dont le maire. Pour l'instant, pas de réponse officielle de la direction.

Vertolaye, "Verto", pour les intimes, petite commune nichée au creux de la vallée de la Dore, entre Thiers et Ambert. 680 habitants. 860 salariés chez Sanofi. Philippe est l'un d'entre eux. Et aujourd'hui, il se pose des questions : "Tout le monde est inquiet. On ne sait plus sur quel pied danser, affirme-t-il. La direction ne nous dit rien du tout. Ils nous ont dit le minimum en décembre, et depuis ils nous laissent dans le vague. On leur pose des questions, mais ils tournent autour du pot".

Une fusion, et puis après ?

Tout commence avec la fusion de 3 sites en une même entité : L'usine d'Elboeuf, en Normandie, l'usine d'Ujpest, en Hongrie, et l'usine de Vertolaye, constituent officiellement depuis le 1er janvier une entité autonome, une filiale de Sanofi, baptisée Cepia. Elle est spécialisée dans la productions de principes actifs dédiés à la vente à d'autres laboratoires.

Problème : le futur de cette entité est incertain. "Il y a trois options possibles, détaille Frédéric Briand, directeur du site de Vertolaye depuis un an et demi. Soit rester dans le giron de Sanofi, soit être associé à un tiers industriel, soit être filialisé sous forme de joint-venture". Autrement dit, le statut quo, la vente à une autre entreprise, ou bien la co-entreprise. Aucune décision n'a encore été prise, assure la direction : "La décision qui sera prise sera pour l'option qui nous permettra de développer au mieux cette activité. Le site de Vertolaye est un site qui va bien, qui a de l'activité", poursuit Frédéric Briand.

"La décision qui sera prise sera pour l'option qui nous permettra de développer au mieux cette activité." Frédéric Briand, directeur du site de Vertolaye.

"Il y a des signaux d'alerte"

Malgré le discours rassurant de la direction, les syndicats, eux aussi, commencent à s'affoler. "On a l'impression que la décision est déjà prise depuis longtemps, raconte Paul Meira Do Rego, représentant de l'intersyndicale. Il y a eu des signaux d'alerte. Depuis un moment, il y a eu des mutations au niveau du Comité de Direction, un certain nombre de cadres sont partis, comme s'ils fuyaient le navire. Les contrats précaires ont aussi été régularisés, ce qui est positif, mais cela aurait pu être fait dans d'autres circonstances".

"S'ils ferment l'usine, c'est cuit pour la région"

L'incertitude inquiète largement au-delà des salariés de l'usine, en tout cas. Les habitants de Vertolaye, et en premier lieu les commerçants, dont le sort est lié à celui du site, se font eux aussi des cheveux blancs. "On fournit les petits pains pour la cantine de Sanofi, explique le boulanger du coin. On fait 600 petits pains par jour. Donc s'ils licencient, nous aussi on licencie. On a embauché un boulanger en plus exprès pour ça".

"Si l'usine venait à fermer un jour, ce serait une catastrophe pour le Bassin, raconte un habitant. Je pense que ça entraînerait des fermetures d'autres magasins, les commerçants, les restaurants, les hôtels... Tout le monde serait impacté".

"Tout le monde travaille quasiment pour l'usine, dans le coin, confirme un autre habitant. S'ils ferment l'usine, c'est cuit pour la région, il n'y aura plus rien après".

Des élus impuissants

Le premier édile de la commune, Yves Fournay-Faillard, est lui-même partagé entre l’appréhension, un sentiment d'impuissance, et son optimisme naturel. Cela fait 35 ans qu'il est maire (divers gauche) de Vertolaye : "J'ai vu toutes les évolutions de fusion, de séparation... Je ne suis pas spécialement inquiet. Je trouve que les syndicats font bien leur travail, mais nous, les élus, il faut bien l'avouer, n'avons aucun pouvoir. Il est bien évident que la décision est prise à Paris. Il y a une stratégie, et nous n'y pouvons rien, se désole-t-il. Je pense qu'il y a une part de sincérité dans les réponses qui sont faites par le directeur local, poursuit Yves Fournay-Faillard. Mais qui peut le dire ?"

Alors, cession ou pas cession ? Le 1er mars, le groupe Sanofi doit tenir un comité d'Entreprise extraordinaire. Mais la réponse officielle de la direction ne devrait pas être donnée avant la rentrée 2017.

En attendant, une première réunion s'est tenue au Palais Bourbon, entre une demi-douzaine de députés concernés par des usines Sanofi sur leurs territoires. Parmi eux, André Chassaigne, le député communiste du Puy de Dôme.