Puy-de-Dôme : l'inquiétude des salariés de Loisirs et Voyages, filiale de Keolis

Les craintes semblent se confirmer pour les personnels puydômois de la filiale du transporteur Keolis. Leur société devrait connaitre un plan social accompagné de délocalisations de services dans le Limousin. Une trentaine de salariés ont manifesté ce mercredi à Clermont-Ferrand.

La société "Loisirs et Voyages" compte 260 salariés dans le Puy-de-Dôme. Ils sont répartis sur plusieurs sites, qui dépendent des deux grandes agences basées à Ambert et à Cournon d'Auvergne. Mais cette organisation ne devrait pas durer. Il y a un mois, la CFDT avait tiré la sonnette d'alarme concernant la baisse de son activité. Une baisse due à des contrats non renouvelés et qui ne lui laisse que le transport scolaire. Aujourd'hui, la crainte d'un plan social semble se concrétiser. Les salariés ont appris la semaine dernière lors d'une assemblée générale que des sites allaient fermer et que des services allaient être délocalisés dans le Limousin.

Ça va casser tout un ensemble de vies familiales - Frédéric Crespy

Pancartes à la main, une trentaine d'employés ont donc décidé d'entrer dans l'action ce mercredi. Ils se sont rendus dans l'après-midi devant l'Hôtel du Département à Clermont-Ferrand pour y déposer symboliquement une gerbe. Une action "spontanée" et non syndicale. Un des porte-paroles des salariés inquiets, Frédéric Crespy : "Ces délocalisations vont casser tout un ensemble de vie familiale. On a des personnes qui travaillent en couple, on a des personnes qui sont très près de la retraite. Certaines y travaillent depuis 25 ans... Socialement, il va y avoir également des pertes d'avantages par accord d'entreprises. A terme on craint d'autres pertes d'emplois, d'autant plus que là, ça part dans une autre région".

Une délégation de salariés a finalement été reçue au Conseil Départemental du Puy-de-Dôme. Un rendez-vous constructif, puisque des réponses concrètes ont été fournies. "Nous allons nous rapprocher de notre direction pour continuer le débat", conclut Frédéric Crespy.