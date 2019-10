Puy-de-Dôme : la banque alimentaire est à la recherche de bénévoles

La banque alimentaire fête sa 35e bougie et recherche des bénévoles dans différents domaines.

Puy-de-Dôme, France

Dans le Puy-de-Dôme, ils sont une centaine. Les bénévoles de la banque alimentaire redistribuent tous les jours des denrées alimentaires aux plus démunis depuis maintenant 35 ans.

En ce moment, la précarité grimpe dans le département, notamment chez les étudiants. "C'est pour ça qu'on a créé l'épicerie ESOPE 63. On a 600 bénéficiaires. Cette année je pense qu'on distribuera encore plus que les années précédentes", note Michèle Renault, le Président de la banque alimentaire puydômoise.

Et pour cela l'association est en lien permanent avec les grandes surfaces. "Elles représentent 55% de nos stocks. On a beaucoup de chance à Clermont. C'est dans ces magasins là qu'on peut récupérer les produits frais qui sont toujours très demandés par les gens."

1 450 000 repas ont été distribué l'an dernier dans le Puy-de-Dôme par la banque alimentaire, c'est 724 tonnes de denrées. Mais tous les ans : "on fournit environ 10% de denrées en plus". D'où le besoin de bénévoles. D'autant plus qu'en ce moment, de nombreux bénévoles partent à la retraite.

"Déjà on cherche des bénévoles pour la grande collecte de fin novembre, et aussi des bénévoles qui pourraient se rendre disponibles quelques heures par semaine"

Dans le détail, voici les différents postes à pourvoir :

Chauffeur PL / VL (besoin du permis poids lourd pour postuler)

Tri des collectes, préparation et distribution des commandes

Responsable sécurité et hygiène alimentaire

Prospecteur approvisionnement

Chargé d'animation réseau partenaires

Chargé de communication / communication numérique

Pour rejoindre la banque alimentaire, prenez contact via leur site internet. "Si on récupère une vingtaine de bénévoles on serait content de notre campagne de recrutement", glisse Michèle Renault.