La Banque Alimentaire du Puy-de-Dôme organise ce jeudi une journée portes ouvertes à Clermont-Ferrand. Objectif, recruter des centaines de "gilets orange" à l'occasion de la collecte nationale les 30 novembre, 1er et 2 décembre. 17.800 personnes en ont bénéficié l'an dernier dans le département.

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

Près d'une centaine de bénévoles ramassent, trient, stockent et distribuent tous les jours des denrées alimentaires aux 69 associations partenaires et CCAS dans le Puy-de-Dôme. Un travail de fourmis qui demande chaque année toujours plus de main d'oeuvre. 642 tonnes de denrées sont ainsi passées dans les mains des gilets orange de la Banque Alimentaire en 2017, soit l'équivalent de 1.300.000 repas pour les bénéficiaires puydômois.

5% de bénéficiaires supplémentaires cette année

La prochaine grande collecte nationale des Banques Alimentaires aura lieu les 30 novembre, 1er et 2 décembre. Il faudra mobiliser 1.500 volontaires à cette occasion, rien que dans le Puy-de-Dôme. Par ailleurs, une vingtaine de postes de bénévoles sont à pourvoir à l'année avec des missions variées. Pour vous faire une idée et vous donner envie, une journée "portes ouvertes" est organisée ce jeudi de 9 heures à 16 heures, 50 rue du Cheval à Clermont-Ferrand.

France Bleu Pays d'Auvergne fait le point avec le président de la Banque Alimentaire en Auvergne, Christian Tschann. La vidéo ici ▶️⤵️

Notez qu'après 10 années à la présidence de la Banque Alimentaire Auvergne, Christian Tschann passera le témoin à la fin du mois d'octobre.