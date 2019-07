Puy-de-Dôme : la caravane de la CGT pour défendre les droits des saisonniers

C'est une tradition depuis une dizaine d'années. Chaque été, la CGT du Puy-de-Dôme sort la caravane et part à la rencontre des travailleurs saisonniers. Elle s'est arrêtée ce jeudi à Vulcania et à la foire de Pontgibaud.

Pontgibaud, Puy-de-Dôme, France

Bien visible à l'entrée du marché, le stand pavoisé de rouge propose aux visiteurs toutes sortes de documentation. Un petit guide, bien fait, sur les droits des travailleurs saisonniers, mais aussi beaucoup d'autres choses. "Nous offrons pleins de goodies" explique Christophe Boucheix, de la CGT 63 "des petits carnets de note, des cendriers de poche et des préservatifs avec notre logo, parce qu'il faut se protéger en toute circonstance ! (sic)

Des goodies estampillés CGT © Radio France - Claudie Hamon

Le guide CGT des droits des saisonniers. © Radio France - Claudie HAMON

Plus sérieusement, la caravane CGT veut informer les saisonniers sur leurs droits. "Ce sont des salariés comme les autres, mais les réformes successives ont modifié ces types de contrats et il est de notre ressort d'informer ces travailleurs, plus fragiles. Les saisonniers qu'on rencontre nous font part aussi de leurs difficultés à trouver un logement. Là aussi, nous devons les aider. Notre organisation démarche auprès des élus pour essayer de trouver des solutions."

A 48 ans Sandra vend des vêtements sur les marchés. © Radio France - Claudie Hamon

"Je paie plus de RSI que ce que je gagne dans le mois"

Non loin de la caravane CGT, Sandra vend des vêtements pour femmes. A 48 ans, elle a choisi le statut d'indépendant, "pour être libre". C'est bien qu'on soit informé de nos droits. Le gouvernement n'est pas toujours très clair dans ses réformes. Il nous cache parfois ses vraies intentions. _Le travailleur a le dos large_. Il est coincé entre ses crédits immobiliers et ses taxes à payer. Quand on bosse toute sa vie et qu'on touche à peine 1000 euros par mois. Comment peut-on faire ? Moi, j'ai choisi la vente sur les marchés car je voulais être libre. Aujourd'hui, je paie plus de RSI [NDLR : sécurité sociale des indépendants] que ce je gagne dans le mois. Je songe vraiment à faire autre chose et peut-être à quitter la France. Pour être heureux, il faut parfois oser des choses, mais il faut bien les préparer."

La caravane CGT s'installe ce vendredi de 11 heures à 15h30, place de la Victoire à Clermont-Ferrand.