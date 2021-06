Puy-de-Dôme : la Foire Exposition de Clermont-Cournon à la relance à partir du 11 septembre

La Foire Expo de Clermont-Cournon reprend dans une Grande Halle élargie de 10 000 m2, le double de l'espace habituel. Cette année encore, la Foire va mêler étroitement festivités et animations commerciales. Et l'édition 2021 vivra à l'heure italienne, avec notamment une grande exposition sur Venise.

La directrice générale de la Foire, Catherine Merlot, parle un peu avec les mains cette année : "c'est un programme très riche, avec un éclairage très fort au niveau de l'Italie, entre l'exposition Venise et la présence des Italiens du marché du restaurant, on va entendre beaucoup parler italien au cours de cette édition. On a le côté extractif découverte avec l'exposition Italie, mais on a mis un volet commercial économique important avec la chambre de commerce italienne, qui va être très présente et qui en profite aussi pour inviter les associations italiennes. La communauté italienne de Clermont doit se mobiliser, il faut faire connaître le pays, la langue et la gastronomie, c'est très, très important."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Gastronomie, humour et trail

parmi les priorités de Catherine Merlot, assurer un équilibre entre affaires et animations, "Quand on peut imbriquer les choses, on le voit aussi avec la présence des sites remarquables du goût, ce sont quand même des produits d'exception sur des terroirs et des territoires d'exception qui vont être là. Donc on est toujours à la croisée, mais c'est aussi le propre d'une foire exposition". Plusieurs salons éphémères organisés dans le hall mettront à l'honneur différents secteurs économiques éprouvés par la crise sanitaire comme l'Auvergne Thermale, les acteurs de l'événementiel et le secteur de l'enfant et de la parentalité.

Parmi les nouveautés, à noter le mini-Festival de l'humour "Mieux vaut en rire" avec trois soirées organisées les 16, 17 et 18 septembre avec à l'affiche Giroud & Stotz, Tanguy Pastureau et Bernard Mabille.

Un événement qui pourrait devenir récurrent comme le Grand Trail de Clermont-Ferrand prévu le dimanche 12 septembre.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La foire en Ligue 1...

Les fans du Clermont Foot 63 seront ravis de retrouver leur club favoris qui animera la place centrale de la Grande Halle. Ce sera l'occasion de saluer leur montée en ligue 1. Vous pourrez d'ailleurs participer à une escape game basée sur le football.

Même si la crise sanitaire plane toujours sur l'organisation de cet événement, la Foire Exposition de Clermont-Cournon a pris quelques mesures de précaution. "Cette nouvelle Grande Halle élargie va nous permettre d'agrandir les allées. Des allées de quatre mètres permettront au public de circuler plus sereinement," explique la directrice générale de la Foire. "De plus nous ferons le point avec le préfet un mois avant l'événement."

Malgré une année blanche pour l'association, les finances vont bien affirme Catherine Merlot. "Notre gestion de père de famille nous a permis de rembourser tous les exposants, soit environ 700 000 euros."