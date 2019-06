Puy-de-Dôme : la révolution des services fiscaux et financiers locaux est en marche dans les territoires

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

Toutes les Directions Générales des Finances Publiques de France présentaient leur nouveau réseau de services de proximité ce lundi à midi. Dans le Puy-de-Dôme, ce nouveau réseau devrait compter 40 points de contacts de finances publiques contre 29 aujourd'hui. Une proximité qui va nécessiter une réorganisation des services locaux de finances publiques et une nouvelle façon de travailler sur le terrain.

Des conseillers aux décideurs locaux seront formés

Des "conseillers aux décideurs locaux", seront mis à la disposition des élus et des secrétaires de mairie. Ces véritables ambassadeurs de la fiscalité et des finances publiques seront formés pour répondre aux préoccupations des édiles.

Patrick Sisco, Directeur des finances publiques du Puy-de-Dôme © Radio France - Claudie Hamon

"Ces conseillers aux décideurs locaux seront les correspondants naturels de l'administration auprès des élus", explique Patrick Cisco, le Directeur des Finances Publiques du Puy-de-Dôme. J'attends d'eux qu'ils labourent le territoire. Ces cadres seront activement formés et accompagnés en interne." Les trésoreries vont également se transformer. Leur mission se scindera en deux. D'un côté les services de gestion comptable et de l'autre les Conseils aux décideurs locaux. La gestion des ressources humaines étant désormais centralisée à la DGFIP

Une réforme à moyen constant

Cette réorganisation des services fiscaux et financiers sera mis en place sur trois ans. La DGFIP a prévu un accompagnement humain et financier des cadres et agents qui se verront confier ces nouvelles fonctions. Une réforme qui se fera "avec les moyens actuels" précise Patrick Cisco. "Mais personne ne sera laissé sur le bord du chemin. Tous nos agents et cadres concernés seront reçus individuellement. Mais pas d'affolement, nous avons trois ans pour construire ce nouveau réseau."

40 points de contact au lieu de 29 aujourd'hui

La carte du nouveau réseau n'est pas coulé dans le bronze. Le maillage des territoires peut évoluer après la consultation des élus. A l'horizon 2022, 40 communes auront leur point contact, au lieu de 29 aujourd'hui. Il pourra être hébergé au sein des futures maisons France services aujourd'hui maison de service au public, c'est d'ailleurs le cas à la MSAP de Saint-Gervais-d'Auvergne. Des permanences pourront être également organisées au sein d'une mairie selon le besoin de la population.