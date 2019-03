Puy-de-Dôme : l'état joue les médiateurs dans le dossier Luxfer à Gerzat, un repreneur chinois sur les rangs ?

La préfecture du Puy-de-Dôme a entamé ce mercredi la médiation pour permettre de renouer le dialogue entre les représentants des 136 salariés et la direction britannique de Luxfer, qui souhaite fermer l'usine à Gerzat. Un groupe chinois serait intéressé par une reprise partielle du site.

Gerzat, Puy-de-Dôme, France

Avant même de penser à une éventuelle reprise du site, il faudrait d'abord renouer le dialogue entre les salariés et la direction britannique qui, jusque-là, n'avait qu'une seule idée en tête, fermer son usine à Gerzat (Puy-de-Dôme). Le groupe Luxfer Gas Cylinders a annoncé sa décision fin novembre aux personnels. Un Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été mis en place, mais faute de dialogue, et donc de négociations possibles, il est suspendu depuis le début du mois de mars.

Les salariés de Luxfer manifestent leur dépit après la confirmation de la fermeture de l'usine de Gerzat. 136 emplois supprimés, malgré les contre-propositions des salariés. #gerzat#luxfer#licenciementspic.twitter.com/Yt3s1xoDlX — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) February 12, 2019

Si les contre-propositions des salariés sont restées vaines, l'état a fini par mettre son nez dans le dossier. La ministre du travail, par le biais de son cabinet, a demandé la reprise des négociations. Et c'est la préfète du Puy-de-Dôme Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc qui fait office de médiatrice. "Un premier tour de table s'est déroulé ce mercredi avec pour objectif de négocier un accord de fin de conflit", selon un communiqué de la préfecture.

LUXFER > début d’une médiation en préfecture aujourd'hui pour la reprise des négociations. L'entreprise s'engage à considérer toute proposition de reprise dans le cadre de la reconversion du site. https://t.co/69H2pNzsZZ — Préfète du Puy-de-Dôme (@Prefet63) March 20, 2019

Le groupe chinois Jinjiang sur les rangs ?

De propositions nouvelles ont été faites par les représentants de Luxfer Gas Cylinders qui s’est aussi engagé à considérer toute proposition de reprise dans le cadre de la reconversion du site. Les espoirs des salariés reposent sur un projet de rachat du site. Le groupe chinois Jinjiang se serait positionné à la suite de premiers contacts avec les salariés. Il propose d'assurer le maintien d'au moins 30 emplois, plus éventuellement 60 emplois supplémentaires en cas d'accord de sous-traitance, sur les 136 CDI du site de Gerzat. Jinjiang, est le troisième producteur chinois d'aluminium primaire. Il emploie plus de 20 000 personnes dans le monde, principalement dans l'aluminium, la chimie et l'énergie. Une nouvelle réunion aura lieu ce vendredi 22 mars.

