Puy-de-Dôme : la solidarité s'organise pour venir en aide aux victimes du séisme au Maroc

Anouar voulait absolument donner pour les victimes du séisme au Maroc. Alors il s'est tourné vers l'association ForMaroc qui organise une collecte à partir du vendredi 15 septembre . A la base, ForMaroc organise des voyages pour les passionnés de photo à travers l'Atlas. Son président, Carlos Da Costa, est un fin connaisseur du pays. Cela fait 30 ans qu'il arpente ses routes.

Les bénévoles de ForMaroc vont amener les dons directement aux sinistrés de l'Atlas

Alors forcément pour lui, aider va de soi : "C'est vraiment un coup du cœur", assure-t-il devant les premiers sacs de dons. Vêtements, compresses, nécessaire de santé…. Les contacts de l'association sur place ont dressé une liste précise des besoins. Avec les bénévoles, Carlors, amènera directement les dons grâce à leurs véhicules tout terrains : "La spécificité même de ForMaroc c'est d'aller en dehors des circuits où il y a des routes. On va aller au plus près, là où sont les nécessiteux". Départ prévu en début d'année 2024 pour aider les Marocains au cœur de l'hiver et intervenir après les opérations d'urgence des ONG.

Un collectif pour fédérer toutes les initiatives

Les opérations comme celles de ForMaroc naissent un peu partout dans le Puy-de-Dôme. Pour les fédérer un collectif s'est créé : "La communauté marocaine du Puy-de-Dôme". Porte-parole, Chérif Bouzid explique l'objectif de la démarche : "C'est simplement d'organiser et de coordonner la solidarité au niveau local et de se mettre en lien avec les pouvoirs publics marocains et français". Des actions qui permettent de gagner du temps et de faciliter l'arrivé des dons auprès des sinistrés. Face à l'élan de générosité, les membres du collectif réfléchissent à le renommer : "La communauté marocaine du Puy-de-Dôme et ses amis".