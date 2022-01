Massif du Sancy : Super Besse peine à faire le plein de saisonniers pour les vacances de février

De la neige mais pas assez de saisonniers. A peine les fêtes de noël terminées, il faut déjà se plonger vers un autre rendez-vous crucial de la saison pour les professionnels de la montagne : les vacances de février ! Une des conséquences de la crise sanitaire, c'est la difficulté à recruter. Exemple à Super Besse dans le Sancy.

A cette heure, la station recherche encore des exploitants de remontées mécaniques, des hôtes ou hôtesses de vente, un coach sportif ou encore une esthéticienne. Les offres ont été publiées sur Pôle Emploi (voir les liens ci-dessous). On fait le point avec Vincent Gatignol, le directeur de la station de Super Besse.

France Bleu Pays d'Auvergne : Les vacances de février sont un autre point culminant de la saison. Et vous l'abordez avec encore des difficultés à recruter ?

Oui, c'est vrai que sur la station de Super Besse, il nous manque encore des agents de l'exploitation pour les remontées mécaniques, des hôtes et hôtesses de vente, animateurs sur piste. Il y a encore pas mal de postes à pourvoir pour ces quatre semaines qui s'avèrent, comme vous le dites, cruciales pour la réussite ou pas de l'hiver.

Vous aviez réussi à faire le plein de saisonniers pour les vacances de Noël ?

Non, sur les vacances de Noël, on a trois remontées mécaniques qui n'ont pas pu ouvrir à cause d'une carence. D'autant que pendant les vacances, qu'elles soient de Noël ou de février, on ouvre le domaine en nocturne et du coup, on a besoin de renforcer nos effectifs. Aujourd'hui, on est à peu près bon pour traverser la période plus ou moins creuse du mois de janvier, mais dès que les vacances de février vont arriver, on aura des besoins.

Super Besse devrait faire le plein de skieurs en février. Pour les saisonniers, c'est moins sûr © Radio France - Léo Corcos

L'été à Super Besse, on embauche encore 50 à 60 saisonniers

C'est de plus en plus difficile de trouver des saisonniers à certains postes ?

Oui, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile, alors il y a certainement plein de paramètres qui rentrent en jeu. L'éloignement de la station par rapport au bassin de recherche. Super Besse n'est pas à côté de Clermont-Ferrand, ça c'est un point important. Du coup, on a dû travailler sur la mise à disposition d'hébergement. On en avait. Il a fallu que nous, on loue d'autres hébergements pour les sous-louer à nos saisonniers. Le fait aussi que la saison, ce n'est que la saison, même si à Super-Besse, on a des saisons qui font quatre à cinq mois, ce n'est pas rien. Et puis aussi, certainement le fait que pendant deux hivers, ça a été très compliqué de par le manque de neige ou la fermeture engendrée par le Covid, ce qui fait qu'on n'a pas renouvelé certains postes et que maintenant, on le paye cash.

Avec des jeunes qui hésitent à s'engager ?

Complètement. Il faut savoir que la quasi-totalité des métiers réalisés en station de ski sur le domaine alpin, ce ne sont pas des formations scolaires. Seul le métier de hôte de vente est en apprentissage scolaire. Les autres ne le sont pas. C'est exclusivement du tutorat et c'est vrai que ces métiers-là ne sont pas forcément connus. A nous de les faire découvrir et de les faire apprécier.

Justement, quels sont les atouts de la station de Super Besse pour motiver les candidats ?

Même si on est une station de moyenne montagne de 1.300 mètres à 1.800 mètres, on a des équipements qui nous permettent d'assurer la saison de nos personnels, qui est relativement longue en principe du 10, 12 décembre jusqu'au 15, 20, voire même 30 avril. Ce n'est pas rien de pouvoir trouver une station qui accueille quatre, voire cinq mois. Et en plus, l'été à Super Besse, on embauche encore 50 à 60 saisonniers. Du coup, on est proche d'une année entière de travail, donc ce n'est pas négligeable. Et en plus, évidemment, travailler en plein air à la montagne, ce n'est pas en industrie, à la ville ou enfermé dans un bureau. On a d'autres atouts.

Super Besse devrait faire le plein en février, mais il manque des saisonniers © Radio France - Eric Le Bihan

