Puy-de-Dôme : Laurent Wauquiez annonce "quatre entreprises" candidates à la reprise de MSD-Chibret à Riom

Riom, France

"Nous sommes raisonnablement confiants." Les précautions langagières de Laurent Wauquiez sont de mises après des réunions avec la direction du site et avec les représentants du personnel. Pour autant, pour le président (LR) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une satisfaction. "On sait qu'on a quatre offres de reprises sur la table, et que ces quatre offres sont sérieuses".

Des entreprises françaises

Le nom des candidats n'a pas été dévoilé. "Mais certains sont des gens qu'on connaît" explique le président Laurent Wauquiez. Ces entreprises sont françaises, dans le domaine de la santé et de l'industrie pharmaceutique. Pour autant, il "veut être certain, c'est que ce site ait une vie et que le repreneur soit là, dans la durée" déclare Laurent Wauquiez. "Nous, notre objectif, c'est garder le maximum d'emplois ici."

Mais Laurent Wauquiez s'est aussi projeté après la reprise éventuelle du site. Il a évoqué aussi d'autres propositions afin de revitaliser le bassin riomois. "On voudrait travailler sur un projet qui permettrait d’accueillir des starts-ups dans le domaine médical. Mais, ça, c'est pour après" précise-t-il.

Les syndicats veulent rester prudents

Du côté des syndicats, l'ambiance est plutôt du style "wait and see". "On jugera du dossier quand il sera sur la table", affirme Claude Dagois, délégué syndical Force Ouvrière à MSD-Chibret à Riom, et secrétaire du CSE. "L'idéal serait qu'il y ait une reprise de l'ensemble des activités du site. Pour l'instant, seules les activités de productions seraient reprises. On jugera sur pièces" continue-t-il.

Le site MSD-Chibret de Mirabel, spécialisé dans la fabrication et le conditionnement de médicaments (notamment des antibiotiques et des collyres), emploie 568 salariés en CDI. Les départs devaient être effectifs en juillet prochain. Les négociations du PSE continuent jusqu'à la fin mars. Ce n'est pas la première visite de Laurent Wauquiez à MSD-Chibret : il était déjà venu en novembre dernier.