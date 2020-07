Puy-de-Dôme : le 1e Camping Paradis d'Auvergne vient d'être inauguré à Saint-Rémy-sur-Durolle

Au Camping Paradis Les Chanterelles, tout rappelle les décors de la série télévisée. Le porche bleu et or, les tee-shirts portant l'inscription Camping Paradis, sans oublier la célèbre fiesta boom boom. Dans la fiction, le directeur incarné par Laurent Ournac gère une équipe dynamique et accueille les vacanciers comme des amis. A Saint-Rémy-Sur-Durolle c'est pareil, sauf que la golfette électrique est conduite par José Peres, le directeur des Chanterelles qui travaille aussi avec son épouse Stéphanie.

© Radio France - Claudie Hamon

Un couple à la tête du camping, comme dans la série "_ça change tout_" explique Didier Bourgoin, président de ALPHA Camping qui gère l'établissement. "Ça donne une dimension humaine, on y est très attaché. José connait tous les enfants, quand il y en a un qui fait une bêtise, il le reprend en l'appelant par son prénom. Certains vacanciers deviennent des amis, ça fait partie des critères importants"

© Radio France - Claudie Hamon

"Un Camping Paradis, ce n'est pas un établissement offshore", précise Didier Bourgoin, "même si l'animation scénique, l'organisation, les valeurs humaines sont un peu les mêmes partout, le camping garde sa spécificité régionale. Les activités, la restauration sont locales." Même la fiesta boom boom a été adoptée.

© Radio France - Claudie Hamon

D'ailleurs, pour entrer dans ce réseau des Campings Paradis, il faut respecter de très nombreux critères de qualité. Pour l'instant 12 campings portent la marque jaune et or. "C'est une franchise, un réseau d'affiliés qui partagent des valeurs mais il gardent tous leurs spécificités d'établissement indépendant" explique Martine Granier, co-fondatrice. "Bien-sûr, il y a des exigences d'infrastructure et de qualité sanitaire mais _nous sommes surtout attentifs à la personnalité des propriétaires ou de la structure gestionnaire et à leurs rapport avec les vacanciers. Il faut qu'ils partagent nos valeurs._"

35 nouveaux mobil-homes neufs dont deux accessibles aux personnes à mobilité réduite. © Radio France - Claudie Hamon

Dans le cas de Saint-Rémy-Sur-Durolle, le Camping municipal de cinq hectares est géré par une délégation de service public pour 12 ans. Et Frédéric Chonier, le maire est ravi de cette collaboration. "C'est Camping Paradis qui a fait tous les investissements. La piscine couverte, la terrasse, les 35 mobil-homes neufs, ça nous a rien coûté. On a tout à y gagner. Ces nouvelles infrastructures nous permettent maintenant d'ouvrir le camping plus longtemps au printemps et à l'automne." Une transformation qui a coûté 850 000 euros.

© Radio France - Claudie Hamon

L'an prochain, le Camping Paradis de Saint-Rémy-Sur-Durolle devrait décrocher une 4ème étoile. D'autres aménagements sont prévues comme la rénovation des sanitaires et l'installation de la wifi partout dans le camping. Le Camping Paradis Les Chanterelles est ouvert du 2 juin au 2 novembre et pendant toutes les vacances de la Toussaint et de printemps.