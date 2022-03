Puy-de-Dôme: Le ministre des transports découvre le fleuron européen de la filière titane niché en Combrailles

La visite du ministre délégué aux transports chez Aubert et Duval sur deux de ses sites; Eco Titanium et UKAD, ne doit rien au hasard. Jean-Baptiste Djebarri connait l'importance de cette filière, la seule en Europe à produire des alliages de titane pour l'aéronautique. Un métal léger mais hyper résistant. Cette filière est née d'un partenariat stratégique entre Aubert et Duval et UKTMP avec le concours de l'état via l'ADEME et du crédit agricole sous l'égide du groupe Airbus premier client d'Aubert et Duval. Dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine elle permet de sécuriser les approvisionnements d'Aubert et Duval et de l'ensemble de ses clients. La Russie est le premier producteur au monde et c'est la première source d'approvisionnement en titane de l'industrie aéronautique mondiale.

Des barres de titane tout juste sorties de la forge et prêtes à l'expédition © Radio France - Jean-Pierre de Mongelas

Préserver la souveraineté industrielle de la France et de l'Europe

Avec la guerre aux portes de l'Europe, trouver une alternative au titane russe est plus que jamais devenu une priorité pour la filière aéronautique française et européenne. Une dépendance qui n'inquiète pas à court terme les dirigeants d' Aubert et Duval qui s'approvisionne en titane essentiellement au Kazakhstan et possède assez de réserves pour le moment. Des stocks qui pourraient pourtant baisser si le conflit est appelé à durer dans le temps. L'enjeu est donc de préserver la souveraineté industrielle de la filière raison pour laquelle le ministre délégué chargé des Transports a réaffirmé le soutien de l’État pour cette filière de production d’alliages de titane pour l’aéronautique. Dans le cadre du plan "France Relance" initié par l'état depuis le début du quinquennat en matière économique, Aubert et Duval et ses filières titane ont reçu plusieurs millions d'euros d'aides en vue du développement de nouvelles nuances d'alliages de titane. "un soutien essentiel pour poursuivre le développement de cette filière critique pour la souveraineté industrielle française et européenne" confirme Jérôme Fabre le président d'Aubert et Duval. La montée en puissance de cette filière s'inscrit dans la stratégie du groupe d'être le fournisseur européen de référence d'acier spéciaux et de superalliages de titane pour l'aérospatiale, la défense et l'énergie.

Le volet aéronautique du plan d'investissements France 2030 s'élève à 1,2 milliard d'euros, dont 800 millions d'euros dédiés à la recherche et technologie pour développer un avion décarboné, a détaillé ce jeudi Jean-Baptiste Djebbari.

Ces 800 millions financeront la feuille de route technologique du Corac, le Conseil pour la recherche aéronautique civile qui regroupe les industriels du secteur et l'État.