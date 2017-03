Puy de Dôme : le personnel de l'Ehpad de Veyre Monton en grève pour dénoncer les mauvaises conditions de travail

Rien ne va plus au tout nouvel Ehpad de Veyre Monton. L'association Cap Veyre qui gère l'établissement depuis un an et demi accuse un déficit de près de 400 000 euros et le personnel se dit épuisé et mal considéré par leur direction.

En colère, fatigués et démotivés !

Soutenu par la CGT, le personnel de l'Ehpad de Veyre Monton s'est mis en grève ce lundi. Ouvert le 1er juillet 2015, ce tout nouvel établissement accuse déjà un déficit d'environ 400 000 euros. Une procédure de sauvegarde est engagée auprès d'un cabinet juridique. Michel Ducros, 1e adjoint de Veyre Monton et pdt de l'association Cap Veyre confirme le déficit mais pas le montant exact. Pour lui, ce déficit n'est pas du à une mauvaise gestion mais à un déséquilibre entre les charges et les recettes. Mais les grèvistes reprochent surtout leurs mauvaises conditions de travail dues à un manque de personnel, et surtout à un manque de considération...

Les grèvistes de l'Ehpa de Veyre Monton © Radio France - Claudie HAMON

Les grèvistes ont repris le travail deux heures après avoir déposé leur préavis de grève. Le mouvement est susceptible de reprendre à tout moment. Une table ronde avec tous les acteurs concernés devrait se dérouler cette semaine.