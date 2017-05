Puy-de-Dôme : les restaurateurs hostiles au projet d'implantation d'un McDonald's à Ambert

Des activistes ont entrainé le report du conseil municipal d'Ambert lundi soir, après s'être bruyamment opposés à l'ouverture du fast-food. La municipalité, qui n'a pas eu son mot à dire sur cette implantation, estime que McDonald's contribuera à la diversité et à l'attractivité du territoire.

Si le projet ne connait pas de frein, Ambert accueillera avant la fin de l'année 2017 le 14e restaurant de l'enseigne McDonald's dans le Puy-de-Dôme. Et ça ne fait évidemment pas l'unanimité. Deux groupes d'opposants ont rappelé leur opposition à l'installation du géant américain à l'occasion de la réunion du conseil municipal lundi. Un premier groupe de commerçants a assisté dans le calme au début de la séance, avant que des activistes altermondialistes n'entament un long concert de casseroles. La première adjointe, Corinne Mondin, qui présidait la séance en l'absence de la maire Myriam Fougère, a sollicité les gendarmes pour éviter que la manifestation ne dégénère et a contacté la sous-préfète. La décision a été prise de suspendre et reporter le conseil.

Concurrence déloyale selon les restaurateurs

Pour les opposants les plus radicaux, McDonald's incarne des valeurs et un mode de consommation contraires à leur principe de vie. Les restaurateurs ambertois, eux, vivent l'arrivée d'un fast-food comme une concurrence déloyale. "On est 25 personnes à faire de l'alimentation sur Ambert... Si on laisse un grand groupe rentrer comme ça, c'est la porte ouverte à tout", argumente Ghislaine, gérante d'un bar dans le centre-ville. "Je ne vois pas ce que ça peut apporter à la jeunesse locale et l'utilité d'avoir des hamburgers servis avec 26 vomitifs dedans", renchérit Ghislaine. Une pétition hostile au projet a été mise en ligne sur internet.

Dans le respect des normes environnementales

La municipalité d'Ambert rappelle qu'elle n'a pas eu son mot à dire sur le projet d'implantation, puisque le terrain a été loué au groupe américain par une société privée (Paul Wainberg SA). "Si cela permet d'avoir un maillage de diversité et d'attractivité du territoire, nous ne nous y opposons pas", concède la première adjointe au maire, Corinne Mondin. "Les jeunes sont extrêmement contents (de cette future ouverture) et nous avons aussi une population qui s'y oppose, soit philosophiquement, soit pour des raisons professionnelles". Le permis de construire a été déposé le 20 avril dernier. Il s'agira d'un "petit" McDonald's, avec une superficie de 300 m2 environ, construit sur un site arboré avec un drive "dans le respect des normes environnementales". Si rien ne vient freiner le projet, le fast-food ouvrira avant la fin de l'année 2017.