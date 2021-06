Puy-de-Dôme : le Secours populaire a besoin de votre soutien pour réussir sa collecte alimentaire

Le Secours populaire 63 collecte des denrées alimentaires non périssables

La crise sanitaire a fragilisé les personnes déjà précaires : étudiants, personnes âgées isolées, mamans seules avec des enfants. Elle a aussi privé de travail certains salariés qui se sont retrouvés au chômage. Au Secours populaire du Puy-de-Dôme, on a ainsi vu arriver de nouveaux bénéficiaires : 4 222 nouveaux sur les 16 237 soutenus l'an passé. L'association lance un SOS. A l'occasion de sa collecte alimentaire, vendredi et samedi, sur l'agglomération de Clermont-Ferrand, elle attend des dons pour poursuivre sa mission auprès des plus démunis.

Quoi donner ?

Riz, pâtes, café, sucre, conserves de légumes ou de plats cuisinés, huile, biscuits : les bénévoles attendent des denrées alimentaires non périssables ainsi que des produits d'hygiène, notamment pour les femmes.

Les petits pots pour bébés sont également les bienvenus.

Impossible de louper les 350 bénévoles du Secours populaire qui sont sur le pont durant ces deux jours : ils portent des chasubles bleues. Installés à l'entrée des supermarchés ou des galeries marchandes, ils récupèrent dans leurs caddies les achats effectués par les clients soucieux de participer à cette opération de solidarité.

Logo secours populaire © Radio France

Où donner et quand donner ?

18 supermarchés de l'agglomération de Clermont-Ferrand accueillent le dispositif. Les horaires : de 9 heures à 19 heures sans interruption, ce vendredi et ce samedi.

Si vous ne faites pas de courses, vous pouvez aussi envoyer vos dons par chèque à Secours Populaire Puy-de-Dôme 10 rue de Bien Assis, 63100 Clermont-Ferrand ou bien sur le site Internet www.spf63.org