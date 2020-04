Puy-de-Dôme : le semencier Limagrain lance son recrutement saisonnier

Comme lors de chaque printemps, le groupe semencier mène sa campagne de recrutement pour les récoltes de l'été et l'automne. 600 emplois sont à pourvoir dans un contexte inédit d'épidémie de coronavirus.

C'est devenu un rendez-vous attendu par beaucoup à chaque printemps.

La Coopérative Limagrain a lancé sa campagne de recrutement de saisonniers pour renforcer ses équipes et réussir ses récoltes d’été (blé, orge…) et d’automne (maïs, tournesol…) dans le contexte actuel inédit dû à la propagation mondiale du Covid-19 et aux mesures de confinement.

Le semencier souhaite recruter près de 600 saisonniers pour ses activités de récoltes :

de fin juin à mi-août environ pour l'été,

de fin août à fin octobre pour l'automne.

La cellule RH du groupe souhaite recruter divers profils pour de nombreux métiers proposés (conducteurs de poids-lourds, caristes, employés de laboratoire). Des postes de saisonniers ouverts à toutes et à tous, débutants acceptés.

A cause de l'épidémie, Limagrain a modifié son mode opératoire de recrutement : "les candidats sont présélectionnés sur un dossier qu'ils nous adressent, et puis l'entretien se déroule par visio ou téléphone, c'est inédit" détaille Audrey Poubeau, responsable RH à Limagrain Coop.

Le travail s’effectue principalement sur le site d'Ennezat, mais aussi sur d’autres sites, répartis dans le Puy-de-Dôme.

Le dossier de candidature est à télécharger ici.