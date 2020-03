Puy-de-Dôme : Fareva seul en course pour la reprise du site de MSD-Chibret à Riom

En novembre dernier, le géant américain MSD (Merck Sharp & Dohme) avait fait connaître son intention de céder son activité de production des médicaments sur le site MSD-Chibret de Mirabel à Riom (Puy-de-Dôme). Plusieurs candidats à la reprise s'étaient déclarés intéressés. Cinq mois après l'appel à candidatures, MSD a tranché en entrant en négociation exclusive avec le groupe Fareva. Cette offre a été jugée "la plus qualitative et la mieux placée, notamment par sa capacité à apporter de nouveaux volumes de production et à investir pour assurer la pérennité et le développement" du site riomois.

L'Ardéchois Fareva

La solution pourrait donc venir d'un groupe décrit comme "familial et indépendant" qui a ses racines de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. En effet, Fareva est un groupe ardéchois fondé il y a 30 ans et qui emploie aujourd'hui quelques 12.000 salariés. A la pointe de la sous-traitance dans les domaines industriel, ménager, cosmétique et pharmaceutique, Fareva pesait 1,81€ milliards de chiffre d'affaires l'an dernier avec ses 39 sites de production. L'un de ces sites avait d'ailleurs été racheté à MSD en 2015. En l'occurrence celui installé à Saint-Germain-Laprade en Haute-Loire.

Fermeture du centre de recherches

Les salariés riomois de MSD-Chibret ont été informés de cette entrée en négociation exclusive avec le groupe ardéchois. Si les négociations venaient à aboutir, il y aura fatalement de la casse sociale. MSD France ayant décidé de fermer le centre de recherches du site de Mirabel. Environ 200 des 584 emplois vont donc être supprimés à Riom.