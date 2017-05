Puy-de-Dôme : le site Sanofi ne fermera pas à Vertolaye !

Le géant pharmaceutique français Sanofi a annoncé vendredi avoir abandonné son projet de cession d'activité de sous-traitance de principes actifs chimiques. Un énorme soulagement pour les salariés et toute la vallée de la Dore.

L'inquiétude planait depuis plusieurs mois sur l'avenir du site Sanofi à Vertolaye dans la vallée de la Dore. La direction du groupe semble l'avoir levé vendredi matin en décidant de conserver son activité de sous-traitance de principes actifs chimiques. Au grand soulagement des 860 salariés et des très nombreux sous-traitants, mais aussi des 680 habitants de la commune puydômoise. A une réserve près. Les représentants du personnel ont le sourire, mais une certaine prudence demeure. Paul Meira Do Rego, secrétaire du CE et porte-parole de l'intersyndicale : "nous sommes un peu surpris par la rapidité de l'annonce... Nous étions angoissés, il y a donc du soulagement, mais tout n'est pas gagné... Il va falloir se battre... On espère que ça va durer".

La meilleure des trois options retenue

L'attente avait fini par faire prendre de la consistance au pire des scénarios. Tout a commencé avec la fusion de trois sites en une même entité. Les usines d’Elbeuf en Normandie, d'Ujpest en Hongrie et de Vertolaye dans le Puy-de-Dôme constituent officiellement depuis le 1er janvier une entité autonome, une filiale de Sanofi, baptisée Cepia. Elle est spécialisée dans la production de principes actifs dédiés à la vente à d'autres laboratoires. C'est l'avenir de cette entité qui était incertain. Frédéric Briand, directeur du site de Vertolaye nous confiait en février dernier : "Il y a trois options possibles : soit être associé à un tiers industriel, soit être filialisé sous forme de joint-venture, soit rester dans le giron de Sanofi". C'est cette dernière option qui a été choisie.