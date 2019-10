Puy-de-Dôme : Le Vival de Saint-Georges-de-Mons a de nouveaux gérants

Nathalie et Alain ont quitté leur Dordogne natale pour s'installer au cœur des Combrailles. Ils ont repris la gérance du Vival de Saint-Georges-de-Mons. Une nouvelle vie qui les ravit !

Saint-Georges-de-Mons, Puy-de-Dôme, France

Dans leur vie d'avant, Alain était maçon et Nathalie faisait de la gestion-comptable. A 58 et 47 ans, la reprise de ce petit commerce de proximité est pour eux un changement de vie radical. Et, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient à St Georges de Mons.

Le Vival de Saint-Georges-de-Mons. © Radio France - Claudie Hamon

Même s'ils ont laissé leur famille en Dordogne, ils ne regrettent pas leur choix. "On cherchait un petit village tranquille pour continuer notre vie tous les deux", explique Nathalie. "C'est un changement radical", poursuit-elle. "Dans un petit commerce comme ça, on ne voit pas le temps passer, dit Alain. "Nos clients sont tellement agréables avec nous !"

Des produits 20% moins chers

Depuis leur installation, Nathalie et Alain ont déjà apporté quelques changements dans leurs rayons. Les amateurs de vin liquoreux y trouveront même du Monbazillac, en provenance de la Dordogne. Pour le reste, les produits locaux sont très bien représentés. Le foie gras, le fromage, la charcuterie tous est fait près d'ici. "Nous avons pu négocier les prix avec le groupe Casino, nous les avons baissé de 20%", argumente Alain.

D'ailleurs, cela n'a pas échappé à Mireille et Rosemonde, deux habitantes de Saint-Georges-de-Mons qui ne fréquentaient plus le Vival depuis longtemps. "Et puis, les nouveaux gérants sont tellement sympathiques ! lâche Rosemonde. Mireille aussi est ravie , "je viens régulièrement désormais, surtout pour ces excellentes compotes aux pommes Casino !"

Un service livraison

D'ailleurs, les nouveaux gérants soignent leur clients aux petits oignons. Un service livraison est mis en place. C'est Alain qui s'en chargera. Sa camionnette est prête. Et déjà, vous pouvez commander le poisson le jeudi et le poulet rôti le samedi. Un simple coup de fil suffit au 04 73 86 87 87.