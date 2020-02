Puy-de-Dôme : les auteurs du saccage du Secours Populaire d'Issoire interpellés

Issoire, Puy-de-Dôme, France

Après la stupeur, l'action, ce mercredi matin une dizaine de bénévoles se mobilisent pour remettre en état les locaux saccagés. A coups de chiffon et de balai, ils nettoient, rangent, réparent ce qui peut l'être. Agnès, responsable du vestiaire a été la première à découvrir les dégâts. "C'est écœurant de voir ça. Il y avait de la poudre d'extincteur partout. Les bureaux renversés. Les sols souillés de produits ménagers et de javel."

Les locaux du Secours Populaire d'Issoire saccagés. © Radio France - Claudie Hamon

Céline s'occupe du magasin alimentaire. "Il en a pris un coup aussi. Le sol était glissant. Les frigos, les étagères ont été aspergés de lessive. Il a fallu essuyer chaque conserve une à une. On a du jeter plein de denrées. Pourquoi cet acharnement ? On fait des efforts tous les jours pour aider les gens dans le besoin et là on vient saccager des heures de boulot. Puisqu'on a plus de camion, lundi on prendra nos véhicules pour collecter dans les supermarchés. On se moque de nous là."

Le camion de la ramasse est endommagé. © Radio France - Claudie Hamon

La mairie d'Issoire, propriétaire des lieux a porté plainte. Michel Nicollet, adjoint chargé des travaux est venu constater les dégâts. "Nous allons faire des devis pour remplacer la porte vitrée cassée. Et nous allons réfléchir pour mieux sécuriser ce lieux quelque peu isolé la nuit. D'autres caméras seront posées et pourquoi pas une alarme. On verra ça avec le comité."

En attendant, le secours Populaire rouvrira bien ses portes lundi prochain. Alain Albot, président du comité issoirien lance un appel :"si des bonnes volontés pouvaient nous aider à réparer les camions ce serait super !"

Et si vous souhaitez soutenir le Secours Populaire d'Issoire, une tombola est organisée samedi 15 février. L'équipe vous attend au marché d'Issoire de 9h à 13h.

Quand aux auteurs, deux jeunes hommes de 18 ans et une jeune fille mineure au profil désocialisé ont été placés en garde à vue. Laissés en liberté, ils seront convoqués par la justice ultérieurement.