Les Martres-d'Artière, France

La deuxième étoile est sur les maillots des Bleus. Mais pourtant, les petits clubs amateurs ont peur de ne pas bénéficier de telles retombées financières. La FIFA a déjà annoncé donner 32 millions d'euros à la Fédération Française de Football au titre de la victoire en Coupe du Monde. Sur ces 32 millions, 30% va directement arriver dans la poche des 22 joueurs, soit 400 000 euros chacun. Le reste va se répartir entre les différentes strates de la FFF.

Jeudi dernier, le président de la FFF Noël Le Graet a annoncé débloquer une aide supplémentaire de 10 millions d'euros vers les clubs amateurs de moins de 100 licenciés, possédant une école de football et/ou une section féminine. Une enveloppe qui devrait comprendre aussi le fonctionnement des Ligues et Districts.

Des petites actions pour ramener de l'argent

Pas de quoi rassurer les petits clubs amateurs, qui tirent déjà sur la corde raide. Certains en Auvergne ont des difficultés de fonctionnement suite à des rétrogradations comme le club de Volvic. D'autres comme Aulnat ont décidé de ne pas reprendre. Saint-Beauzire serait aussi en difficulté.

A l'US Martres d'Artière, on tient le budget comme on peut, en jonglant avec les contraintes de match. Tous les 80 licenciés du clubs sont bénévoles. Il n'y a pas de prime de match. Et le président Dominique Corbonnois multiplie les actions pour faire rentrer de l'argent dans la trésorerie. Après le traditionnel calendrier et la recherche de sponsors (une bache sur le stade du Geyser coûte 250 euros), voici maintenant les verres en plastiques. "Cela vous coûte 2 euros si vous prenez un verre classique, trois euros si vous décidez de prendre ce verre spécial. Un verre collector que vous pouvez ramener chez vous" souligne le pétillant président de l'USMA.

Un verre de l'US Martres d'Artière © Radio France - Mickaël Chailloux

La situation financière du club est saine. Mais s'ils devaient monter d'un échelon pour se retrouver en R3, alors ce serait compliqué. Il faudrait en effet payer trois arbitres officiels, des délégués mais aussi les collations pour les autres équipes...un total de 400 euros par rencontre."Il faudrait bien y réflechir" estime le président Dominique Corbonnois.

En attendant, le vice-président Laurent Coulon attend avec impatience l'argent de la Fédération Française de Football. "J'espère que l'on ne va pas nous oublier" souligne-t-il...

