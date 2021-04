Puy-de-Dôme : les enchères solidaires du Secours populaire

Le printemps est l'occasion de faire du vide dans les greniers et les caves. En faisant de la place vous pouvez faire une bonne action en déposant un objet ancien ou moderne de qualité au Secours populaire. Le fruit des enchères ira aux plus démunis. Une opération soutenue par France Bleu Pays d'Auvergne.

Nicole offre la vielle machine à écrire Royal 10 achetée d'occasion par sa maman pour ses 16 ans. © Radio France - Claudie Hamon

"Cette vente aux enchères est un peu particulière," précise Nicole Rouvet, secrétaire nationale du Secours populaire. "La Covid a précipité les plus précaires dans un marasme encore plus grand. Nous lançons un appel à tous, particuliers, entreprises, artistes pour qu'ils déposent de beaux objets, anciens ou modernes. Le fruit de cette vente ira bien-sûr aux plus démunis, chez nous, mais aussi à Madagascar, au Liban et au Nicaragua où nous sommes partenaires avec des associations caritatives. Nous espérons récolter au moins 40 000 euros, cela fera 10 000 euros chacun."

L'équipe de bénévoles du Secours populaire de Clermont-Ferrand devant le 6 rue Buffon. © Radio France - Claudie Hamon

Pour amorcer la vente, Nicole Rouvet a apporté un objet précieux qui dormait dans son grenier depuis au moins 50 ans. Une machine à écrire ancienne, offerte par sa maman à 16 ans, alors qu'elle apprenait la dactylographie. _"_Elle prenait la poussière dans mon grenier depuis mon mariage. J'espère qu'elle plaira à un collectionneur. Même si cela fait un pincement au cœur de m'en séparer, c'est pour la bonne cause !

Les objets peuvent être déposés au 6 rue Buffon à Clermont-Ferrand ou dans l'une des antennes du Secours populaire du Puy-de-Dôme. La vente aux enchères sera gracieusement orchestrée par les commissaires priseurs du cabinet Vassy et Jalenques peu avant le 15 juin à la salle des ventes de Clermont-Ferrand. Crise sanitaire oblige, l'événement se déroulera sans doute en Visio, ce qui permettra de toucher les collectionneurs de toute la France.