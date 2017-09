Puy-de-Dôme : les facteurs reconduisent leur grève dans l'arrondissement de Vertolaye

Neuf des onze agents de distribution de Vertolaye ont cessé le travail mardi pour dénoncer l'impact de la réorganisation des tournées. Ils ont décidé de reconduire leur mouvement à la suite d'une réunion stérile avec la direction.

La distribution du courrier est très perturbée depuis ce mardi matin dans l'arrondissement de l'arrondissement de Vertolaye dans le Livradois-Forez. En cause, un mouvement de grève initié par la CGT FAPT 63 pour dénoncer la réorganisation des tournées. Neuf des onze facteurs ont cessé le travail. La direction de La Poste s'appuie sur des chiffres pour justifier cette réorganisation. Elle affirme que le site de Vertolaye a vu son volume de courrier à distribuer diminuer de 50% entre 2008 et 2018, et a déjà enregistré une baisse de 9,5% sur les seuls 12 derniers mois.

Plus de tickets restaurant

Selon la direction, la nouvelle organisation des tournées se fait sans licenciement et permet de desservir chaque point du territoire 6 jours sur 7. Deux options : soit la tournée s'effectue sans pause de 7h00 et 13h26 et les agents n'ont plus droit aux tickets restaurant, soit ils acceptent une pause de 45 minutes et finissent plus tard. Les grévistes réclament le maintien de ces chèques-déjeuner ou une compensation financière (le manque-à-gagner annuel est estimé à 700 euros). Une réunion organisée dans la matinée de mardi n'a pas permis de débloquer la situation. Conséquence, la grève est reconduite pour la journée de mercredi.

La distribution partiellement impactée

Malgré ce mouvement social, La Poste assure que les remises et collectes du courrier aux entreprises se sont déroulées ce mardi aux horaires habituels. Les boîtes postales des bureaux de poste d'Olliergues, Vertolaye et Job ont été alimentées et relevées comme à l’accoutumée. En revanche, le courrier est partiellement distribué sur les communes de Job, Le Brugeron et Olmet. Enfin, le courrier n’a pu être distribué sur les communes de Vertolaye, Bertignat, Marat, Olliergues, Saint-Gervais-sous-Meymont, et Saint-Pierre la Bourlhonne.