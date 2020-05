Puy-de-Dôme: les petits patrons demandent des mesures de soutien rapidement

Ils ont monté ce collectif d'entreprises auvergnates en péril un peu dans l'improvisation. Ils travaillent pour la majorité dans la restauration ou l’événementiel et sont à l'arrêt depuis deux mois. Pour eux, il y a urgence d'obtenir un soutien rapide faute de quoi ils risquent de devoir mettre la clef sous la porte.

Ce jeudi, quelques représentants ont donc mené leur première action symbolique. Ils ont déposé un courrier à destination de la préfète du Puy-de-Dôme dans la boite aux lettres de la préfecture. Dans cette lettre, leurs trois principales revendications: annulation des charges au moins six mois (et même un an dans l'idéal), compensation de leurs pertes d'exploitation et chômage partiel.

Un soutien rapide

Ils vivent tous des situations différentes: des banques relativement compréhensives, d'autres non, la fin du découvert autorisé ou bien un emprunt pour pouvoir payer leurs salariés. Mais dans tous les cas, les trésoreries sont vides. Les restaurateurs espèrent pouvoir reprendre début juin. Ceux qui travaillent dans l’événementiel sont plus pessimistes; ils espèrent quelques contrats en août et un chiffre d'affaire au mieux à 50% de celui de 2019.

On demande d'être à zéro pour tenir le temps que ça reprenne. Eric Martins, seul salarié de son entreprise de pâtisserie à Orcines

Il faudra donc tenir en espérant un soutien rapide de l'Etat. Les membres du collectif rappellent qu'Emmanuel Macron a promis que les entreprises seraient aidées pour éviter les faillites. Ils demandent donc que cela se concrétise et le plus rapidement possible. Pour certains, c'est urgent, c'est pour cela qu'ils veulent une réponse d'ici 15 jours au plus tard.