Puy-de-Dôme : les saisonniers manquent à l'appel au Mont-Dore

Les saisonniers ne sont plus au rendez-vous. Si les plus "chanceux" ont bénéficié du chômage partiel lors de la fermeture des stations, d'autres n'ont pas eu de ressources pendant des mois. Dans ces conditions, beaucoup ont changé de métier. La station du Mont-Dore, qui devrait ouvrir le 4 décembre prochain, a des difficultés à boucler ses équipes. Certains hôteliers-restaurateurs sont confrontés à la même problématique.

15 postes encore non pourvus

Globalement, la station du Mont-Dore a besoin de 80 saisonniers pour le mois de décembre. Les profils sont divers : conducteurs pour le téléphérique, les télésièges, les téléskis, dameurs, pisteurs, secouristes, personnels d'accueil, de vente etc.

Aujourd'hui, le plus gros de l'équipe est recruté mais une quinzaine de postes reste à pourvoir. Sébastien Armand, responsable des Ressources Humaines au Mont-Dore, témoigne : "Ce sont des postes qui demandent _une qualification spécifique, comme les pisteurs, les dameurs_. Il y a pas mal de manque ailleurs, donc nous ne sommes pas les seuls sur le marché !".

La crise sanitaire, qui a mis en lumière la précarité des saisonniers, a aussi mis l'accent sur leurs salaires, insuffisants. Au Mont-Dore, selon Sébastien Armand, "ils sont 3 à 4 % au-dessus de la moyenne". Une revalorisation au niveau national est en discussion. Sera-t-elle suffisamment incitative ?

Le Mont-Dore a besoin de saisonniers pour accueillir les touristes © Radio France - Dominique Manent

L'hôtel de Russie recherche des personnels qualifiés

Les petites annonces ont été publiées, mais pour le moment elles n'ont pas abouti : pas de contacts, pas d'essais effectués. Une situation inédite à cette époque de l'année souligne Marie Grasset, co-gérante de l'hôtel de Russie, un 3 étoiles situé au coeur du village.

Marie recherche six à huit personnes pour le mois de décembre : valets ou femmes de chambre et personnels de cuisine. Particulièrement inquiète, elle explique combien cette saison à venir est capitale : "C'est une grosse période d'activité et il est impératif qu'on ait notre effectif, sinon on ne pourra pas accueillir nos clients. Même si aujourd'hui on propose des salaires un peu plus élevés qu'auparavant, à priori, ce n'est pas encore suffisant. Peut-être que ces personnes sont parties sur des métiers un peu plus classiques en terme d'horaires ?"

Cette année, pour la première fois, l'hôtel va devoir fermer ses portes durant trois semaines au mois de novembre. Les salariés ont besoin de vacances et là non plus la direction n'a pas trouvé de remplaçants. Cette fermeture imposée permettra de faire quelques travaux dans l'établissement.