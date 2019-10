Aulnat (Puy-de-Dôme) : les salariés de la sucrerie de Bourdon filtrent l'entrée des betteraves

Aulnat, Puy-de-Dôme, France

Les conducteurs de camions chargés de betteraves n'ont pas été empêchés d'accéder à la sucrerie de Bourdon ce lundi à Aulnat (Puy-de-Dôme), mais depuis 5 heures du matin, un barrage filtrant a été mis en place par les salariés qui protestent contre la fermeture programmée du site puydômois par le groupe Cristal Union. Selon les représentants syndicaux, l'objectif n'est pas de stopper la production, puisqu'un arrêt complet serait néfaste aux indemnités annuelles touchées par les salariés en fonction de l'activité de la sucrerie.

les salariés filtrent l'entrée des betteraves mais ne bloquent pas la production - ©CGT63

Les betteraves entrent, le sucre ne sort pas

Les "de Bourdon" souhaitent peser sur les négociations du plan social. D'après le secrétaire CSE, Brice Laurier, d'autres blocages filtrants pourraient être organisés toute cette semaine à l'entrée du site, d'autant qu'une réunion paritaire est prévue ce mercredi 30 octobre à Paris. La plupart des ouvriers de la sucrerie de Bourdon vont se retrouver sans emploi courant 2020. Les premiers devraient recevoir leur lettre de licenciement dans le courant du mois de février. En attendant, les betteraves entrent au ralenti, mais le sucre ne sort pas...

Le site reconverti en brasserie ?

Les représentants du personnel ont dénoncé le 20 octobre dernier des mesures d'accompagnement insuffisantes pour les salariés. La direction se contente de "donner le minimum", selon le communiqué du Comité Social et Economique. Ils n'apprécient pas non plus que la direction ne souhaite pas la reprise du site par un professionnel du sucre et donne sa préférence à un projet de brasserie.

Lors du dernier Sommet de l'élevage à Cournon, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, était allé à la rencontre des Brasseurs de France pour évoquer la situation de la filière en région et signer un partenariat entre la Région, la Chambre régionale d’Agriculture et l’association BIERA. Dans le cadre de ce soutien à la filière brassicole, Laurent Wauquiez avait annoncé une aide à la reconversion, notamment de certains betteraviers dans la plaine de la Limagne et de la possible reconversion du site de Cristal Union en Auvergne...