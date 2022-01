Puy-de-Dôme : Marie-Jeanne, 89 ans, teste l'EHPAD à domicile

Vieillir chez soi : le souhait de la plupart des retraités. Terminer sa vie en EHPAD ne fait pas rêver. Encore moins depuis les révélations du livre "Les fossoyeurs" qui a enquêté sur le réseau ORPEA. Dans le Puy-de-Dôme, une expérimentation est menée depuis six mois : un "dispositif renforcé d'accompagnement des personnes âgées", un EHPAD à domicile. Son nom : "Daphné", fruit d'un partenariat entre l'Agence Régionale de Santé, la Fédération Nationale de la Mutualité Française et Aésio Mutuelle. 13 personnes, dont Marie-Jeanne, 89 ans, en bénéficient dans le secteur de Tauves.

A la maison, en toute sécurité

Marie-Jeanne est née à Bagnols, petit village à quelques kilomètres de Tauves, dans le Sancy, et elle tient à y rester le plus longtemps possible. Pas question pour elle d'en partir et d'intégrer un EHPAD. Mais quand elle a eu des problèmes de santé, il a fallu sécuriser son maintien à domicile. Par chance, le dispositif "Daphné" est arrivé.

Il a permis de mettre en place un réseau d'intervenants, en fonction de ses besoins : infirmière et aide-ménagère qui viennent tous les jours. Il y aussi Marie-Claire, par exemple, qui lui rend visite chaque semaine pour boire le café et s'assurer que tout va bien. L'accompagnement passe aussi

La maison de Marie-Jeanne a été équipée : barres d'appui et capteurs dans ses escaliers, télé assistance, bracelet anti chute etc. En cas de problème, de jour comme de nuit, 7 jours sur 7, elle peut ainsi alerter et recevoir de l'aide.

"C'est très bien, je préfère rester dans ma maison !" explique-t-elle. Sa fille, Marie-Annick, confirme : "Elle a ses repères, elle fait sa cuisine, et elle a son chat, Orange, avec elle. Si elle était en EHPAD au Mont-Dore, ses voisins et ses amis du village ne pourraient pas aller la voir".

Orange, le chat de Marie-Jeanne © Radio France - Dominique Manent

Du sur-mesure

Estelle Louradour est infirmière, c'est elle qui coordonne le dispositif : "Rien n'est imposé, tout est fait en concertation avec la personne. Une sorte de sur-mesure en fonction de ses besoins. Et c'est elle qui choisit son médecin, son cabinet infirmier etc."

Estelle Louradour, infirmière coordinatrice, Marie-Jeanne, et sa fille Marie-Annick © Radio France - Dominique Manent

Le test va durer trois ans. Il porte sur 20 personnes âgées, elles sont 13 pour le moment, avec des profils divers.

Cette alternative à l'EHPAD permet de répondre aux souhaits des séniors mais aussi au vieillissement de la population sur le territoire et à l'augmentation de la dépendance. La maison de retraite de Tauves ayant fermé ses portes, il a fallu innover.