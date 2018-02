Le site Michelin de la Combaude signe un partenariat avec la Mission Locale de Clermont métropole et volcans. La convention porte sur l'insertion des jeunes. Lancée en juin 2017, l'opération vient d'être officialisée par une signature entre la Mission Locale et la direction du site de la Combaude.

Auvergne, Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

Une première entre Michelin et la Mission Locale de Clermont métropole et volcans : une coopération en faveur de l'insertion des jeunes. Le directeur du site de la Combaude, Olivier Furnon, et la présidente déléguée de la Mission Locale, Marion Canales, viennent de signer une convention pour officialiser ce partenariat. Objectif : faire découvrir aux jeunes les métiers de l'industrie et les accompagner dans leur projet professionnel.

Des parrains et des marraines attentifs

Le dispositif prévoit notamment un système de parrainage. Des salariés de la Combaude sont chargés d'encadrer des jeunes pendant un an. C'est le cas, par exemple, de Carole. Elle est gestionnaire de contrats au service logistique et elle accompagne un garçon de 21 ans.

Rédaction de CV, simulation d'entretiens d'embauche ... l'aide est très concrète. Carole consacre quatre heures par mois à son filleul. C'est une mission utile et passionnante explique la jeune femme.

Attention, le but n'est pas d'embaucher ces jeunes chez Michelin mais bien de leur faire découvrir le monde de l'industrie et les métiers qu'on peut y exercer.

J'espère apprendre sur moi-même- Mélissa, 24 ans

Mélissa a 24 ans. Elle est titulaire d'un Master de marketing et communication et elle bénéficie du dispositif. Sa marraine travaille au service des douanes à la Combaude.

Mélissa apprécie son aide et ses conseils. _"J'espère apprendre sur moi-même, savoir ce que je peux apporter à une entreprise"explique la jeune femme en quête d'un emploi depuis un an. "Ma marraine n'est pas quelqu'un qui travaille en Ressources Humaines et qui me parle de mes trois qualités et de mes trois défauts. C'est quelqu'un qui est dans l'entreprise". _

Neuf jeunes sont actuellement impliqués dans ce système. Sélectionnés par la Mission Locale ils n'ont pas un profil type. Il y a des diplômés, comme Mélissa, et d'autres qui ont des parcours plus compliqués.