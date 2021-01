Riom (Puy-de-Dôme) : le site MSD de Mirabel officiellement cédé à Fareva

Le groupe MSD avait annoncé en mars dernier être entré en négociation exclusive avec le groupe pharmaceutique ardéchois Fareva pour la cession du site de Mirabel. Ces négociations ont donc abouti. Un accord vient d'être trouvé entre les deux entreprises.

L'accord prévoit le transfert de 352 employés à Fareva (MSD-Chibret emploie 584 salariés). Autre point important acté une fois l'acquisition finalisée : 100 millions d'euros supplémentaires vont être investis. Selon l'acquéreur, cela devrait "permettre une croissance durable et la création potentielle d'emplois sur le site."

Le PDG de Fareva, Bernard Fraisse, s'est rendu sur le site riomois : "Je suis ravi d’avoir rencontré et échangé avec l’ensemble des collaborateurs du site de Mirabel aujourd’hui, en leur souhaitant la bienvenue dans le groupe. Leur haut niveau d’expertise et la qualité des installations du site seront des atouts indéniables pour poursuivre notre développement industriel dans le monde".

Même satisfaction du côté du directeur de MSD-Chibret, Jean-Albert Pittaluga, qui reste à la tête du site de Mirabel. "Nous nous félicitons de la réussite de cet accord, qui est le fruit du travail conjoint entre le groupe MSD et le groupe FAREVA avec le soutien des représentants de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, des élus locaux et des représentants de l’Etat".

MSD France

Présent en France depuis 1961, MSD France est la filiale de la société américaine Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA, laboratoire biopharmaceutique leader dans le monde, qui invente et met au point des médicaments et des vaccins ciblant les maladies les plus difficiles à traiter. MSD se donne pour objectif d’apporter aux patients et aux professionnels de santé une offre de santé globale et innovante, composée à la fois de médicaments - principalement en oncologie, vaccinologie et infectiologie - et de solutions et services, en particulier digitaux.

Fareva

Fareva est une société familiale, dont la stratégie repose sur son indépendance financière et qui compte parmi les leaders mondiaux dans le domaine de la sous-traitance pharmaceutique, cosmétique, maquillage et industriel ménager. Fareva est présent dans 11 pays avec 41 usines de fabrication, plus de 12 000 collaborateurs et réalise 1,8 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2019.