Puy-de-Dôme : Orcines veut se faire un nom sur la route du Tour de France

La victoire de la 9e étape du Tour de France va se disputer sur la commune d'Orcines mais c'est bien le nom du mythique puy de Dôme qui apparaît partout. C'est pour cette raison que le maire de la commune, Jean-Marc Morvan, déploie son énergie à rendre visible le nom d'Orcines avant l'arrivée des coureurs du Tour de France.

ⓘ Publicité

"Notre objectif c'est de donner envie aux gens de revenir. Le Tour arrive au sommet du puy de Dôme et on ne sait pas forcément qu'il est passé par Orcines et pour ça il faut le faire savoir aux gens", explique l'élu. Pour ça des affiches avec le message "bienvenue à Orcines" ont été placées un peu partout sur la commune au passage des coureurs.

Une étape mythique mais un nom discret

Jean-Marc Morvan compte également bien faire savoir aux nombreux journalistes que la commune sur laquelle ils se trouveront le 9 juillet s'appelle Orcines. "Ils seront plus de 240, vous pensez bien que je vais faire le nécessaire pour aller les voir et leur remettre à chacun un autocollant d'Orcines et que ce soit dit dans le monde entier", s'amuse l'élu.

D'autant que le retour du Tour de France au puy de Dôme après 35 ans d'absence s'annonce déjà mythique. Avec un duel entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar promis sur les routes d'Orcines et diffusé sur les télévisions de 190 pays dans le monde.