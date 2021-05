Puy-de-Dôme : ouvrir son restaurant en pleine crise, un vrai pari sur un avenir bien incertain

Avant d'ouvrir Le Bouchon Saint-Rémois à Saint-Rémy-sur-Durolle en avril dernier, ce trentenaire, né à Riom a roulé sa bosse, de l'auvergne à la Guadeloupe, en passant par Lyon, où il a vécu son licenciement économique à cause de la covid. En fait, c'est la pandémie qui a précipité son retour en Auvergne.

Les galettes du Bouchon Saint-Rémois de Saint-Rémy-sur-Durolle. - @belda

"Pendant une nuit blanche à essayer de trouver une issue, je me suis dis, je vais faire des crêpes. J'avais déjà une expérience en restauration en Guadeloupe, j'ai fait une formation en Bretagne chez un Maître crêpier. Et je me suis lancé. Mon père avait ce restaurant fermé depuis longtemps, plutôt que de payer des charges pour rien, je me suis dis que ce serait bien d'en profiter."

Les burgers du Bouchon Saint-Rémois de Saint-Rémy sur-Durolle. - @Belda

Ouvrir en pleine pandémie, n'est pas chose facile. "Je fais des crêpes, des galettes à emporter mais aussi des burgers avec des frites maison, de la truffade, du colombo de poulet. J'attends maintenant d'ouvrir ma terrasse, en espérant qu'il fasse beau !"

Brice Belda du Bouchon Saint-Rémois en cuisine. - @Belda

Pour l'instant, Brice Belda est seul en cuisine, il cherche un salarié polyvalent motivé pour le seconder . "Je ne servirai qu'une vingtaine de personnes à la fois. La qualité du service en dépend."