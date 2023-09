Puy-de-Dôme : Projet de boulangerie contre projet de boulangerie à Neschers

A Neschers, près d'Issoire dans le Puy-de-Dôme, deux projets d'ouverture de boulangerie font débats. En effet, pour l'heure il n'y a pas de boulangerie dans ce village de 800 âmes. Seul un distributeur 24h/24 permet aux habitants de s'approvisionner en pain et en baguette, mais pour les croissants il faut aller jusqu'à Champeix ou Issoire.

Deux projets de boulangerie l'un en face de l'autre

Dans ce local, la mairie de Neschers souhaite ouvrir une boulangerie. © Radio France - Pierre Frasiak

La mairie a donc lancé un projet de boulangerie rue de la Cheire. C'est aussi là, de l'autre côté du passage piéton que Jean-Pierre Chatard lance lui aussi son projet de boulangerie. En 2020, cet habitant de la commune rachète un bâtiment en friche, il le rénove et y installe son garage dans lequel il répare de vieilles automobiles. Mais il lui reste de la place, alors en mai 2022 il se lance dans des travaux pour faire une boulangerie au rez-de-chaussée.

Six mois 50 000 euros investis plus tard le local est prêt. Le propriétaire cherche un boulanger-pâtisser intéressé. Mais finalement ce n'est que le début d'une bataille avec la municipalité. Difficultés qui ont débuté dès les travaux selon Jean-Pierre Chatard : "Au mois d'octobre 2022, on m'a bloqué l'accès pour m'interdire d'exploiter le commerce. On m'a barré une entrée sans autorisation, sans prévenir, avec, comme vous pouvez le constater, avec des blocs de béton".

Vers une bataille devant les tribunaux ?

Dans les locaux de Jean-Pierre Chatard, tout est prêt pour qu'un boulanger-pâtissier s'installe. © Radio France - Pierre Frasiak

De son côté, Jean-Pierre Chatard concède une erreur, celle de ne pas avoir demandé la certification "Etablissement recevant du public". C'est chose faite depuis plusieurs semaines. Mais selon le propriétaire un nouveau point pose problème "La mairie a une autre objection, c'est le PLU [Plan local d'urbanisme]. Et ce bâtiment, systématiquement, et c'est le seul, on l'enlève d'une zone commerciale. Si ça ce n'est pas du parti pris…".

Jean-Pierre Chatard a déposé deux requêtes : l'une pour "excès et abus de pouvoir" contre le maire de Neschers, Fernando Ferreira et l'autre pour contester le PLU. De son côté, le maire de la commune n'a pas souhaité répondre à nos questions.

La bataille s'annonce encore longue. Mais Jean-Pierre Chatard prévient : "Je ne lâcherai pas !". En attendant les habitants de la commune doivent se contenter d'un distributeur de pain.